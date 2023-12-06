https://sputnikarabic.ae/20231206/إيران-تطلق-كبسولة-بيولوجية-إلى-الفضاء-صور-وفيديو-1083796251.html
إيران تطلق "كبسولة بيولوجية" إلى الفضاء... صور وفيديو
إيران تطلق "كبسولة بيولوجية" إلى الفضاء... صور وفيديو
صرحت وكالة إيرانية، أن إيران أطلقت بنجاح أحدث كبسولة بيولوجية جديدة خارج الغلاف الجوي للأرض باستخدام منصة الإطلاق المحلية الصنع "سلمان". 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T08:43+0000
2023-12-06T08:43+0000
2023-12-06T08:43+0000
إيران
العالم
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وأطلقت إيران أحدث كبسولة بيولوجية محلية قبل ساعات بنجاح، باستخدام صاروخ "سلمان" المحلي الصنع، وهذه الكبسولة البيولوجية هي شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية، تم تطويرها كجزء من تنفيذ خارطة الطريق الإيرانية لإرسال رواد فضاء إيرانيين مستقبلا. وتعد هذه الكبسولة الحيوية بمثابة شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية تتماشى مع تحقيق خطة إرسال البشر إلى الفضاء والتي انطلقت إلى ارتفاع 130 كلم عن سطح الأرض بهدف تطوير واكتساب التقنيات اللازمة في هذا المجال.تم تطوير هذه الكبسولة كجزء من تنفيذ خارطة الطريق لإرسال البشر إلى الفضاء. تم تنفيذ المشروع من قبل منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية.وبحسب وكالة أنباء "فارس" فإنه ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كغم، والتي كلفت بها منظمة الفضاء الإيرانية وقام ببنائها معهد أبحاث الفضاء الجوي التابع لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، تم تطوير التقنيات المختلفة لخطة المهمة الفضائية، بما في ذلك الإطلاق والاسترداد واختبار أنظمة التحكم في السرعة والدروع الواقية من الصدمات، والتصميم الديناميكي الهوائي للكبسولة والمظلة، والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية، وما إلى ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231127/إيران-تعلن-انضمام-المدمرة-ديلمان-المحلية-الصنع-إلى-سلاح-البحرية-1083517439.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العالم, نادي الفيديو
إيران, العالم, نادي الفيديو
إيران تطلق "كبسولة بيولوجية" إلى الفضاء... صور وفيديو
صرحت وكالة إيرانية، أن إيران أطلقت بنجاح أحدث كبسولة بيولوجية جديدة خارج الغلاف الجوي للأرض باستخدام منصة الإطلاق المحلية الصنع "سلمان".
وأطلقت إيران أحدث كبسولة بيولوجية محلية قبل ساعات بنجاح، باستخدام صاروخ "سلمان" المحلي الصنع، وهذه الكبسولة البيولوجية هي شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية، تم تطويرها كجزء من تنفيذ خارطة الطريق الإيرانية لإرسال رواد فضاء إيرانيين مستقبلا.
وتعد هذه الكبسولة الحيوية بمثابة شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية تتماشى مع تحقيق خطة إرسال البشر إلى الفضاء والتي انطلقت إلى ارتفاع 130 كلم عن سطح الأرض بهدف تطوير واكتساب التقنيات اللازمة في هذا المجال.
تم تطوير هذه الكبسولة كجزء من تنفيذ خارطة الطريق لإرسال البشر إلى الفضاء. تم تنفيذ المشروع من قبل منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية.
وبحسب وكالة أنباء "فارس" فإنه ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كغم، والتي كلفت بها منظمة الفضاء الإيرانية وقام ببنائها معهد أبحاث الفضاء الجوي التابع لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، تم تطوير التقنيات المختلفة لخطة المهمة الفضائية، بما في ذلك الإطلاق والاسترداد واختبار أنظمة التحكم في السرعة والدروع الواقية من الصدمات، والتصميم الديناميكي الهوائي للكبسولة والمظلة، والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية، وما إلى ذلك.