https://sputnikarabic.ae/20231206/اعتذار-وتعويض-للمواطنين-بعد-انقطاع-الإنترنت-في-مصر-1083799455.html
اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر
اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر
أعلنت شركة "المصرية للاتصالات" المزودة للخدمة اعتذارها وتعويضها للمواطنين، وذلك بسبب توقف خدمات الإنترنت في مصر، أمس الثلاثاء، لعددة ساعات. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:25+0000
2023-12-06T10:25+0000
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وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا أمس أن خدمات الإنترنت توقفت بعد عصر أمس الثلاثاء واستمر التوقف لفترة وصلت إلى عدة ساعات في بعض المناطق، قبل أن تعود الخدمة مجددا بشكل تدريجي. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية. وأوضحت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل واستعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.يشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات من وزارة الاتصالات المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو/أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20200401/بعد-شكاوى-المواطنين-وزير-الاتصالات-المصري-يوضح-أسباب-بطء-الإنترنت-1045040257.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر
أعلنت شركة "المصرية للاتصالات" المزودة للخدمة اعتذارها وتعويضها للمواطنين، وذلك بسبب توقف خدمات الإنترنت في مصر، أمس الثلاثاء، لعددة ساعات.
وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم انتظام خدمة الإنترنت
بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.
وقدمت الشركة اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الطارئ، معلنة أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 غيغا بايت إضافية على جميع الباقات.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا أمس أن خدمات الإنترنت توقفت بعد عصر أمس الثلاثاء واستمر التوقف لفترة وصلت إلى عدة ساعات في بعض المناطق، قبل أن تعود الخدمة مجددا بشكل تدريجي.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.
وأوضحت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل واستعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.
يشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات من وزارة الاتصالات المصرية
، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو/أيار الماضي.