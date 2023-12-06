عربي
بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/اعتذار-وتعويض-للمواطنين-بعد-انقطاع-الإنترنت-في-مصر-1083799455.html
اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر
اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر
أعلنت شركة "المصرية للاتصالات" المزودة للخدمة اعتذارها وتعويضها للمواطنين، وذلك بسبب توقف خدمات الإنترنت في مصر، أمس الثلاثاء، لعددة ساعات. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:25+0000
2023-12-06T10:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075655877_0:55:1800:1068_1920x0_80_0_0_ee63c3b354a05da1daa097b5dfb2f811.jpg
وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا أمس أن خدمات الإنترنت توقفت بعد عصر أمس الثلاثاء واستمر التوقف لفترة وصلت إلى عدة ساعات في بعض المناطق، قبل أن تعود الخدمة مجددا بشكل تدريجي. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية. وأوضحت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل واستعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.يشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات من وزارة الاتصالات المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو/أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20200401/بعد-شكاوى-المواطنين-وزير-الاتصالات-المصري-يوضح-أسباب-بطء-الإنترنت-1045040257.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075655877_153:0:1648:1121_1920x0_80_0_0_2fd6eeadca8b09c720c58f92ee6982fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

اعتذار وتعويض للمواطنين بعد انقطاع الإنترنت في مصر

10:25 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUENكابلات إنترنت
كابلات إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUEN
تابعنا عبر
أعلنت شركة "المصرية للاتصالات" المزودة للخدمة اعتذارها وتعويضها للمواطنين، وذلك بسبب توقف خدمات الإنترنت في مصر، أمس الثلاثاء، لعددة ساعات.
وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.
وقدمت الشركة اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الطارئ، معلنة أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 غيغا بايت إضافية على جميع الباقات.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا أمس أن خدمات الإنترنت توقفت بعد عصر أمس الثلاثاء واستمر التوقف لفترة وصلت إلى عدة ساعات في بعض المناطق، قبل أن تعود الخدمة مجددا بشكل تدريجي.
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2020
بعد شكاوى المواطنين... وزير الاتصالات المصري يوضح أسباب بطء الإنترنت
1 أبريل 2020, 12:41 GMT
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.
وأوضحت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل واستعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.
يشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات من وزارة الاتصالات المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو/أيار الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو05:59 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала