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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-بايدن-يصف-وقف-الدعم-الأمريكي-لأوكرانيا-بـ-الجنون-المطلق--1083788802.html
البيت الأبيض: بايدن يصف وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ "الجنون المطلق"
البيت الأبيض: بايدن يصف وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ "الجنون المطلق"
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة رفض الولايات المتحدة لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ"الجنون المطلق". 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T04:01+0000
2023-12-06T04:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن- سبوتنيك. ونقل المجمع الصحفي بالبيت الأبيض عن بايدن قوله: الفشل بمسألة دعم أوكرانيا يعد أمر جنوني مطلق، إنه ضد مصالح الولايات المتحدة وخطأ واضح".ياتي ذلك في اعقاب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال فيها إن بلاده وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف.وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، 106 مليارات دولار من الكونغرس لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما مطلقا، حيث صوّت مجلس النواب، الذي تنتمي الأغلبية فيه للجمهوريين، لدعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة.وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231205/زيلينسكي-يخاطب-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-حول-الوضع-في-أوكرانيا--1083756501.html
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن يصف وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ "الجنون المطلق"

04:01 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظر بينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظر بينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة رفض الولايات المتحدة لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ"الجنون المطلق".
واشنطن- سبوتنيك. ونقل المجمع الصحفي بالبيت الأبيض عن بايدن قوله: الفشل بمسألة دعم أوكرانيا يعد أمر جنوني مطلق، إنه ضد مصالح الولايات المتحدة وخطأ واضح".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
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أمس, 01:00 GMT
ياتي ذلك في اعقاب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال فيها إن بلاده وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف.
وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
أمس, 15:50 GMT
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، 106 مليارات دولار من الكونغرس لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما مطلقا، حيث صوّت مجلس النواب، الذي تنتمي الأغلبية فيه للجمهوريين، لدعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة.
وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.
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