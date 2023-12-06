https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-بايدن-يصف-وقف-الدعم-الأمريكي-لأوكرانيا-بـ-الجنون-المطلق--1083788802.html

البيت الأبيض: بايدن يصف وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ "الجنون المطلق"

البيت الأبيض: بايدن يصف وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ "الجنون المطلق"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة رفض الولايات المتحدة لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ"الجنون المطلق". 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T04:01+0000

2023-12-06T04:01+0000

2023-12-06T04:01+0000

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جو بايدن

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واشنطن- سبوتنيك. ونقل المجمع الصحفي بالبيت الأبيض عن بايدن قوله: الفشل بمسألة دعم أوكرانيا يعد أمر جنوني مطلق، إنه ضد مصالح الولايات المتحدة وخطأ واضح".ياتي ذلك في اعقاب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال فيها إن بلاده وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف.وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، 106 مليارات دولار من الكونغرس لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما مطلقا، حيث صوّت مجلس النواب، الذي تنتمي الأغلبية فيه للجمهوريين، لدعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة.وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.

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