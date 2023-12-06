https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وإصابة-جندي-بجروح-خطيرة-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1083817403.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح وصفها بالخطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T17:14+0000

2023-12-06T17:14+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب أول (احتياط)عيدي شاني، 39 عاماً، من تسور يتسحاق، من اللواء 6036 لوجستي، في معركة شمال قطاع غزة".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقل المصاب لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلته".وبمقتل الضابط الإسرائيلي ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 411.وأعلن الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول شن عملية برية في قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف للعديد من المنشآت المدنية في القطاع مما خلف دمارا واسعا، وفي المقابل تواجه قواته خلال توغلها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في "حماس" و"الجهاد الإسلامي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html

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