عربي
https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-250-هدفا-في-قطاع-غزة-خلال-24-ساعة--1083791479.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T07:22+0000
2023-12-06T07:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc018d0ff93a53b1debfd4faaecda8fa.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تليغرام": "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة".وأضاف: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية".وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/ليرفع-العدد-إلى-7-اليوم-فقط-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-شمالي-غزة-1083783579.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3351da91569e1132af5651479dc278f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

07:22 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / Fadel Sennaقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
تابعنا عبر
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تليغرام": "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة".
وأضاف: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية".
وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين شمالي غزة ليرفع العدد إلى 7 خلال اليوم فقط
أمس, 17:41 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو05:59 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:04 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала