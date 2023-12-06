https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-250-هدفا-في-قطاع-غزة-خلال-24-ساعة--1083791479.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T07:22+0000
2023-12-06T07:22+0000
2023-12-06T07:22+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تليغرام": "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة".وأضاف: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية".وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/ليرفع-العدد-إلى-7-اليوم-فقط-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-شمالي-غزة-1083783579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تليغرام": "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة".
وأضاف: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية".
وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.