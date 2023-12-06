https://sputnikarabic.ae/20231206/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تحول-غزة-إلى-ركام-غير-صالح-للحياة--1083799930.html

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحول غزة إلى ركام غير صالح للحياة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحول غزة إلى ركام غير صالح للحياة

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "إسرائيل بأنها "تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد، نحو معبر رفح... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T10:54+0000

2023-12-06T10:54+0000

2023-12-06T10:54+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "إسرائيل أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاد وأصبحت محدودة نسبيا، وعليه فهي تسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقى على قيد الحياة أو تواجد في تلك الأمكنة".وأضاف البيان أنه "بات واضحا أن إسرائيل تقوم بتحويل القطاع إلى ركام غير صالح للحياة، وتجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه، لتعلن فيما بعد وبهذا الأسلوب الوحشي أنها حققت أهدافها".وجددت الوزارة إدانة "المجازر المتواصلة التي قالت إن إسرائيل ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بعد أن قامت بتوسيع اجتياحها البري لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن ذلك يتزامن مع استمرار القصف لكل شيء في شمال قطاع غزة، بما في ذلك إخراج جميع المراكز الصحية والمستشفيات عن الخدمة وحرمانها من تقديم خدماتها الإنسانية للمرضى والجرحى والنازحين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-حول-صمت-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-على-مقتل-صحفيين-في-غزة-سمعنا-حججا-شنيعة-1083791926.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي