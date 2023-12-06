https://sputnikarabic.ae/20231206/الدفاع-الإسرائيلية-تسلمنا-10-آلاف-طن-من-المعدات-العسكرية-الأمريكية-منذ-7-أكتوبر-1083817086.html

الدفاع الإسرائيلية: تسلمنا 10 آلاف طن من المعدات العسكرية الأمريكية منذ 7 أكتوبر

الدفاع الإسرائيلية: تسلمنا 10 آلاف طن من المعدات العسكرية الأمريكية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول الطائرة رقم 200 التي تحمل أسلحة أمريكية، لافتة إلى أن حجم هذه المساعدات بلغ منذ بداية الحرب في 7... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T16:51+0000

2023-12-06T16:51+0000

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وقالت الدفاع الإسرائيلية في بيان أن "الطائرة رقم 200 ضمن الجسر الجوي الأمريكي من المعدات العسكرية والأسلحة للجيش الإسرائيلي قد هبطت في إسرائيل".وأضافت: "يمثل التسليم الكبير تتويجًا لجهد مشترك بقيادة بعثة المشتريات الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع، بالتعاون مع مديرية الإنتاج والمشتريات في وزارة الدفاع، وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي".وأوضحت الوزارة أنه "منذ اندلاع الحرب، تم جلب أكثر من 10.000 طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل في عمليات النقل والطيران، بما في ذلك: المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها".وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "هذا الجسر الجوي والبحري يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال، من أجل ضمان القدرات العملياتية المثلى لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231021/هل-يجر-الدعم-الأمريكي-لإسرائيل-في-غزة-المنطقة-إلى-حرب-واسعة؟-1082291985.html

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