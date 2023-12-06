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https://sputnikarabic.ae/20231206/السعودية-في-المركز-الأول-بمسابقة-عالمية-للذكاء-الاصطناعي-1083788007.html
السعودية في المركز الأول بمسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي
السعودية في المركز الأول بمسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي
فازت السعودية بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) بعد حصدها أكبر عدد من الميداليات في المسابقة التي شارك فيها 18 ألف طالب... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T01:07+0000
2023-12-06T01:07+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن من بين الفائزين في المسابقة 18 مشروعا سعوديا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعا، بينما حققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.وأضافت الوكالة أن هذه المسابقة العالمية نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".يذكر أن هذه المسابقة تعتبر من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم وكان لـ"سدايا" السبق في تبنيها من أجل تطوير أبناء وبنات المملكة ومدهم بالخبرات اللازمة التي تعينهم على استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفهم أهميتها وتأثيرها في مجالات الحياة مع تحفيزهم على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) .
https://sputnikarabic.ae/20231111/الذكاء-الاصطناعي-يواجه-تهديدات-غير-مسبوقة-اختصاصيون-يحذرون-1083052489.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, علوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, علوم

السعودية في المركز الأول بمسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

01:07 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالروبوت "أميكا" في قمة الذكاء الاصطناعي، جنيف، سويسرا، 5 يوليو/ تموز 2023
الروبوت أميكا في قمة الذكاء الاصطناعي، جنيف، سويسرا، 5 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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فازت السعودية بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) بعد حصدها أكبر عدد من الميداليات في المسابقة التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن من بين الفائزين في المسابقة 18 مشروعا سعوديا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعا، بينما حققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
مجتمع
الذكاء الاصطناعي يواجه تهديدات غير مسبوقة... اختصاصيون يحذرون
11 نوفمبر, 16:13 GMT
وأضافت الوكالة أن هذه المسابقة العالمية نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".
يذكر أن هذه المسابقة تعتبر من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم وكان لـ"سدايا" السبق في تبنيها من أجل تطوير أبناء وبنات المملكة ومدهم بالخبرات اللازمة التي تعينهم على استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفهم أهميتها وتأثيرها في مجالات الحياة مع تحفيزهم على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) .
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