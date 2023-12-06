https://sputnikarabic.ae/20231206/السويد-تمنح-أمريكا-حق-الوصول-إلى-17-موقعا-عسكريا--1083796453.html

السويد تمنح أمريكا حق الوصول إلى 17 موقعا عسكريا

السويد تمنح أمريكا حق الوصول إلى 17 موقعا عسكريا

بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة (DCA) مع السويد، سيكون للولايات المتحدة الحق للوصول إلى المنشآت العسكرية في 17 موقعًا سويديًا في جميع أنحاء المملكة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T08:58+0000

2023-12-06T08:58+0000

2023-12-06T08:58+0000

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السويد

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وجاء في نص الاتفاقية التي تم نشرها في موقع الحكومة السويدية: "تُمنح القوات المسلحة الأمريكية، والنظراء الأمريكيين، والنظراء السويديين... حرية الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات... تزويد الطائرات بالوقود، وتزويد السفن بالوقود، وهبوط الطائرات، والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن وإيواء الأفراد...تركيز نشر القوات والمعدات".ويشير موقع الحكومة السويدية إلى أنه لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه البرلمان السويدي، الذي يحتاج أيضًا إلى اعتماد التعديلات المناسبة على الدستور. ومن المتوقع إجراء مناقشة في البرلمان مع دخوله حيز التنفيذ لاحقًا في عام 2024.وقّعت الولايات المتحدة والسويد اتفاقية تعاون دفاعي، يوم الثلاثاء، لتوسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين قبل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقا للوثيقة، فإن الاتفاقية ستكون سارية قبل وبعد انضمام السويد رسميا إلى الناتو.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سيسمح هذا الاتفاق لبلدينا بتعزيز التعاون في العمليات الأمنية المتعددة الأطراف وتعزيز الأمن عبر الأطلسي بشكل مشترك".

https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-السويدية-تركيا-قد-تصدق-على-طلب-السويد-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-خلال-أسابيع-1083578301.html

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