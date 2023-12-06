https://sputnikarabic.ae/20231206/السويد-تمنح-أمريكا-حق-الوصول-إلى-17-موقعا-عسكريا--1083796453.html
السويد تمنح أمريكا حق الوصول إلى 17 موقعا عسكريا
السويد تمنح أمريكا حق الوصول إلى 17 موقعا عسكريا
بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة (DCA) مع السويد، سيكون للولايات المتحدة الحق للوصول إلى المنشآت العسكرية في 17 موقعًا سويديًا في جميع أنحاء المملكة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T08:58+0000
2023-12-06T08:58+0000
2023-12-06T08:58+0000
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وجاء في نص الاتفاقية التي تم نشرها في موقع الحكومة السويدية: "تُمنح القوات المسلحة الأمريكية، والنظراء الأمريكيين، والنظراء السويديين... حرية الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات... تزويد الطائرات بالوقود، وتزويد السفن بالوقود، وهبوط الطائرات، والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن وإيواء الأفراد...تركيز نشر القوات والمعدات".ويشير موقع الحكومة السويدية إلى أنه لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه البرلمان السويدي، الذي يحتاج أيضًا إلى اعتماد التعديلات المناسبة على الدستور. ومن المتوقع إجراء مناقشة في البرلمان مع دخوله حيز التنفيذ لاحقًا في عام 2024.وقّعت الولايات المتحدة والسويد اتفاقية تعاون دفاعي، يوم الثلاثاء، لتوسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين قبل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقا للوثيقة، فإن الاتفاقية ستكون سارية قبل وبعد انضمام السويد رسميا إلى الناتو.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سيسمح هذا الاتفاق لبلدينا بتعزيز التعاون في العمليات الأمنية المتعددة الأطراف وتعزيز الأمن عبر الأطلسي بشكل مشترك".
https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-السويدية-تركيا-قد-تصدق-على-طلب-السويد-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-خلال-أسابيع-1083578301.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, السويد, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, السويد, العالم
السويد تمنح أمريكا حق الوصول إلى 17 موقعا عسكريا
بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة (DCA) مع السويد، سيكون للولايات المتحدة الحق للوصول إلى المنشآت العسكرية في 17 موقعًا سويديًا في جميع أنحاء المملكة.
وجاء في نص الاتفاقية التي تم نشرها في موقع الحكومة السويدية: "تُمنح القوات المسلحة الأمريكية، والنظراء الأمريكيين، والنظراء السويديين... حرية الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات... تزويد الطائرات بالوقود، وتزويد السفن بالوقود، وهبوط الطائرات، والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن وإيواء الأفراد...تركيز نشر القوات والمعدات".
وبموجب الاتفاقية، تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى مناطق التدريب والمعسكرات العسكرية والموانئ والقواعد الجوية والمطارات في 17 منطقة سويدية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك كيرونا شمالي البلاد، وهالمستاد ـ الجنوب الغربي، ورونبي ـ الجنوب الشرقي، وكذلك إلى فيسبي في جزيرة غوتلاند.
ويشير موقع الحكومة السويدية إلى أنه لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه البرلمان السويدي، الذي يحتاج أيضًا إلى اعتماد التعديلات المناسبة على الدستور. ومن المتوقع إجراء مناقشة في البرلمان مع دخوله حيز التنفيذ لاحقًا في عام 2024.
يذكر الموقع أيضًا أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تعاون دفاعي مع العديد من الدول الأوروبية، وتتفاوض فنلندا والدنمارك حاليًا على مثل هذه الاتفاقيات.
وقّعت الولايات المتحدة والسويد اتفاقية تعاون دفاعي، يوم الثلاثاء، لتوسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين قبل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقا للوثيقة، فإن الاتفاقية ستكون سارية قبل وبعد انضمام السويد رسميا إلى الناتو.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة والسويد وقّعتا، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون دفاعي لتوسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين قبل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سيسمح هذا الاتفاق لبلدينا بتعزيز التعاون في العمليات الأمنية المتعددة الأطراف وتعزيز الأمن عبر الأطلسي بشكل مشترك".