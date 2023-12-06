https://sputnikarabic.ae/20231206/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-ومروحية-ميغ-29-عاجل-1083801521.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "ميغ-29" أوكرانيتين

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "ميغ-29" أوكرانيتين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة "سو-25" ومروحية "ميغ-29" تابعتين للقوات المسحلة الأوكرانية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T11:22+0000

2023-12-06T11:22+0000

2023-12-06T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة "سو-25" و"ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "دمرت الدفاعات الجوية ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلة موجهة من طراز "جدام".ووفقا للبيان: "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفع هاوتزر إم 119 أمريكي الصنع".وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 290 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، ومدفع من طراز "إم-109" Paladin أمريكي الصنع". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-في-ثلاث-جهات-1083789011.html

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