https://sputnikarabic.ae/20231206/باحث-سياسي-روسيا-ستشارك-في-ترتيب-الخارطة-السياسية-للمنطقة-1083800866.html

باحث سياسي: روسيا ستشارك في ترتيب الخارطة السياسية للمنطقة

باحث سياسي: روسيا ستشارك في ترتيب الخارطة السياسية للمنطقة

رأى الكاتب والباحث السياسي اللبناني، جوني منيّر، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات متعلقة بالحرب الدائرة في غزة، وتهدف... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T10:58+0000

2023-12-06T10:58+0000

2023-12-06T10:58+0000

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وفي حديث لوكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، أوضح الكاتب منيّر أن "هدف الرئيس بوتين من زيارته هو أن يكون لموسكو الدور الأكبر في المراحل المقبلة، إذ رأى أن الكثير من الأمور ستتغير بعد انتهاء الحرب في غزة، بسبب الدمار الكبير الذي ألحقته بالقطاع، والمعادلات التي قلبتها في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".واستبعد احتمال المواجهة الشاملة من قبل إيران بعد تأكيد طهران ألا نية لديها لدخول حرب، إلا في حال فُرضت عليها.وتعليقا على مبادرة روسية ترمي إلى اعتماد بيان جماعي يواجه "الإسلاموفوبيا"، رأى الباحث أن "الخطوة طبيعية ومنطقية، وأنها يجب أن تكون متبعة على مستوى كل دول العالم، مدينا موجة العنف ضد الديانات السماوية في العواصم الغربية التي تدعي الحرية، ومشيرا إلى أنه يجب تأييد الموقف الروسي المسالم". وحول العلاقات الروسية الجزائرية أكد منيّر أنها الأقوى على مستوى الساحل الشمالي لأفريقيا، لافتا إلى أن التعاون العسكري الوثيق بين الطرفين مطلوب، بفضل العلاقة الطيبة التي تربطهما في إطار إعادة ترتيب خارطة النفوذ في شمال القارة السمراء.

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