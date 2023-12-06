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https://sputnikarabic.ae/20231206/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تكثف-قصف-المدنيين-في-غزة-واقتحام-مدن-الضفة-صور-وفيديو-1083825450.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
كثف الجيش الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها، كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T22:21+0000
2023-12-06T22:21+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة،فتاة مصابة تجلس في سيارة إسعاف بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو

22:21 GMT 06.12.2023
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كثف الجيش الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها، كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية.
وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن قوه كبيره من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما دوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات للمدينة.
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