وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن قوه كبيره من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما دوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات للمدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231206/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تكثف-قصف-المدنيين-في-غزة-واقتحام-مدن-الضفة-صور-وفيديو-1083825450.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
كثف الجيش الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها، كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T22:21+0000
2023-12-06T22:21+0000
2023-12-06T22:21+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة
قطاع غزة
إسرائيل
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
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كثف الجيش الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها، كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية.
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22:37 GMT 06.12.2023
كتائب "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية بمحاور القتال في غزة خلال اليوم الماضي
22:25 GMT 06.12.2023