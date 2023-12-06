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https://sputnikarabic.ae/20231206/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-احتدام-المواجهة-بين-إسرائيل-وحماس-في-غزة-والضفة-صور-وفيديو-1083787660.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو
تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بعد مرور شهرين على إطلاق حماس عملية "طوفان... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T05:59+0000
2023-12-06T05:59+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو

05:59 GMT 06.12.2023
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تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بعد مرور شهرين على إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل بقصف مكثف وعملية برية فى القطاع.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، حيث شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
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06:23 GMT 06.12.2023
06:17 GMT 06.12.2023
مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، شرق مدينة خان يونس، فلسطين 2 سبمتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
عشرات الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر خان يونس من 3 جهات
02:46 GMT
06:05 GMT 06.12.2023
05:59 GMT 06.12.2023

إعلام: وقوع جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

04:57 GMT 06.12.2023
الهلال الأحمر: مقتل فلسطينيين اثنين و3 إصابات خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لقرية طمون ومخيم الفارعة قضاء محافظة طوباس بالضفة الغربية
04:51 GMT 06.12.2023
القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم جنين بعد اقتحام دام 8 ساعات
04:26 GMT 06.12.2023
المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها المكثف على أحياء الشجاعية والزيتون والدرج بمدينة غزة
04:22 GMT 06.12.2023
04:13 GMT 06.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في الاشتباكات بقطاع غزة
04:12 GMT 06.12.2023
وصول 3 قتلى إلى مشفى ناصر إثر قصف منزل عائلة أبو مصطفي في خان يونس
03:20 GMT 06.12.2023
02:08 GMT 06.12.2023
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفا لهجومنا بالقرب من الحدود اللبنانية ونأسف للحادث ويجري التحقيق فيه
02:05 GMT 06.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم قرية صفا غرب مدينة رام الله.
02:04 GMT 06.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ببلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية
01:41 GMT 06.12.2023
01:24 GMT 06.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم قرية بلعين غرب رام الله، ووقوع اشتباكات مسلحة بين المقـاومة الفلسطينية وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.
00:29 GMT 06.12.2023
نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء عن مستشفى الهلال تل السلطان للولادة في رفح
00:03 GMT 06.12.2023
المدفعية الإسرائيلية تشن قصفا متواصلا على أحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة.
23:43 GMT 05.12.2023
قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يسفر عن سقوط إصابات
23:41 GMT 05.12.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل.
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