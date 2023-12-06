https://sputnikarabic.ae/20231206/جمهورية-لاوس-مهتمة-بـبريكس-وتطلب-معلومات-حول-معايير-الانضمام-1083788672.html
جمهورية لاوس تعلن عن اهتمامها بـ"بريكس" وتطلب معلومات حول معايير الانضمام
جمهورية لاوس تعلن عن اهتمامها بـ"بريكس" وتطلب معلومات حول معايير الانضمام
صرح وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، خام تشن فونج فو سي، اليوم الأربعاء ، بأن بلاده مهتمة بمجموعة "بريكس " وستطلب معلومات بشأن... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T03:33+0000
2023-12-06T03:33+0000
2023-12-06T03:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف فونج فو سي في حديث لوكالة " سبوتنيك": " نحن مهتمون بمجموعة البريكس حيث أن لاوس حاليا دولة مراقبة في بريكس، ولاتخاذ أي إجراء بشأن الانضمام، ستحتاج وزارة التخطيط والاستثمار إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتقديم طلب العضوية في بريكس".وأشار فونج فو سي إلى أنه مهما سيحدث للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، سيكون إيجابيا.يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة عن رغبتها بالانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة الدول، التي تلقت دعوة بالفعل للانضمام إلى المجموعة.وفي قمة المجموعة التي في جوهانسبرغ، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.وتمثل "بريكس" 41 بالمئة من سكان العالم، و40 بالمئة من مساحته و24 بالمئة من الاقتصاد العالمي و16 بالمئة من التجارة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-روسيا-تعتزم-المساهمة-في-تعزيز-دور-بريكس-1083746829.html
https://sputnikarabic.ae/20231121/شي-جين-بينغ-الصين-ستدعم-عمل-روسيا-كدولة-رئيسة-لـبريكس-1083354366.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, الأخبار, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, الأخبار, اقتصاد
جمهورية لاوس تعلن عن اهتمامها بـ"بريكس" وتطلب معلومات حول معايير الانضمام
صرح وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، خام تشن فونج فو سي، اليوم الأربعاء ، بأن بلاده مهتمة بمجموعة "بريكس " وستطلب معلومات بشأن معايير الانضمام .
موسكو - سبوتنيك. وأضاف فونج فو سي في حديث لوكالة " سبوتنيك": " نحن مهتمون بمجموعة البريكس
حيث أن لاوس حاليا دولة مراقبة في بريكس، ولاتخاذ أي إجراء بشأن الانضمام، ستحتاج وزارة التخطيط والاستثمار إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتقديم طلب العضوية في بريكس".
وأشار فونج فو سي إلى أنه مهما سيحدث للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، سيكون إيجابيا.
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم كلاً من البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة عن رغبتها بالانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة الدول، التي تلقت دعوة بالفعل للانضمام إلى المجموعة.
وفي قمة المجموعة التي في جوهانسبرغ، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
وتمثل "بريكس" 41 بالمئة من سكان العالم، و40 بالمئة من مساحته و24 بالمئة من الاقتصاد العالمي و16 بالمئة من التجارة العالمية.