https://sputnikarabic.ae/20231206/خبير-لدى-روسيا-علاقات-استراتيجية-مع-دول-الخليج-1083812263.html

خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج

خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T13:45+0000

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2023-12-06T13:45+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج

بوتين يبحث في السعودية والإمارات الملفات الدولية والإقليمية. عن هذا الموضوع قال الباحث السياسي سعد بن عبد الله الحامد:الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الأمريكية توقع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير الفالح طه، في حديث لبرنامجنا:ما مصير كييف في حال رفض الكونغرس الاستمرار بمساعدتها. وعنه قال الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد:السعودية وقطر يدعيان لحل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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