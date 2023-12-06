https://sputnikarabic.ae/20231206/خبير-لدى-روسيا-علاقات-استراتيجية-مع-دول-الخليج-1083812263.html
خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج
خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T13:45+0000
2023-12-06T13:45+0000
2023-12-06T13:45+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج
خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج
بوتين يبحث في السعودية والإمارات الملفات الدولية والإقليمية. عن هذا الموضوع قال الباحث السياسي سعد بن عبد الله الحامد:الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الأمريكية توقع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير الفالح طه، في حديث لبرنامجنا:ما مصير كييف في حال رفض الكونغرس الاستمرار بمساعدتها. وعنه قال الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد:السعودية وقطر يدعيان لحل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: لدى روسيا علاقات استراتيجية مع دول الخليج
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بوتين يبحث في السعودية والإمارات الملفات الدولية والإقليمية. عن هذا الموضوع قال الباحث السياسي سعد بن عبد الله الحامد:
"تكمن أهمية هذه الزيارة كونها تأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة والحرب على قطاع غزة واحتمال امتدادها، ولدى السعودية علاقات استراتيجية مع روسيا منذ 2016، وزاد حجم التبادل التجاري خلال هذا العام 20%، إضافة إلى الشركة في أوبك+ لتحقيق استقرار أسعار النفط، وأيضا في مجالات الأدوية وتوطين الصناعة العسكرية ومجالات عديدة أخرى".
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:
"ألعمليات العسكرية الإسرائيلية الانتقامية ضد المدنيين مستمرة في قطاع غزة، والعملية البرية ضد جنوب القطاع قد بدأت، لكن بالتأكيد سيدفع الاحتلال أثمانا باهظة لهذا التوغل، ولن يحسم هذه المعركة لا في شهر ولا في شهرين، بسبب المقاومة الفلسطينية الضارية، وبسبب صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري".
الخارجية الأمريكية توقع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير الفالح طه، في حديث لبرنامجنا:
"لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية جادة في هذه الخطوة، لأنها تكاد تكون كذر للرماد في العيون، ولتخفيف الضغط الداخلي الذي يدعوها إلى وقف الحرب على غزة".
ما مصير كييف في حال رفض الكونغرس الاستمرار بمساعدتها. وعنه قال الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد:
"سيكون من الصعب الاستمرار بالحرب دون دعم واشنطن التي ستعلن التخلي عن أوكرانيا حين تستنفذ أوراقها ومصالحها مع إدراك الجمهوريين في الكونغرس أن الحرب جاءت بخسائر كبيرة على الخزانة الأمريكية وضرر هائل على الشعب الأمريكي ما يجعل حظوظ بايدن ضئيلة بسبب دخوله في مشكلات خارجية وحروب أدت إلى فشل الإدارة الحالية".
السعودية وقطر يدعيان لحل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:
"السعودية وروسيا يتعاونان كتفا إلى كتف في إطار"أوبك+" والعالم الإسلامي اكتوى بنار التوغل الأمريكي في العراق مثلا وكذلك قتل أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني بالطائرات الأمريكية لذلك هذه الدول التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع موسكو وكييف يمكنها التوسط بين الجانبين وقطر معروفة برعايتها للحوارات والوساطات".
التفاصيل في الملف الصوتي...