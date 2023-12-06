https://sputnikarabic.ae/20231206/دبابات-تي-72-بي3-تخترق-الثلوج-وتهاجم-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو---1083790271.html
دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
دمرت دبابات روسية من طراز "تي-72 بي3"، مقرات ومراكز للقوات الأوكرانية كانت منتشرة على عدد من النقاط على محور كوبيانسك. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T06:44+0000
2023-12-06T06:44+0000
2023-12-06T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها في تلغرام، إن أطقم دبابات "تي-72 بي 3" التابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. وتظهر اللقطات نجاح القوات الروسية بتدمير المواقع الأوكرانية وتحييد مقاتليها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/جنرال-بولندي-نظام-كييف-ارتكب-جريمة-حرب-1083789481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
06:44 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 06.12.2023)
دمرت دبابات روسية من طراز "تي-72 بي3"، مقرات ومراكز للقوات الأوكرانية كانت منتشرة على عدد من النقاط على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها في تلغرام، إن أطقم دبابات "تي-72 بي 3" التابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع الروسية أن عملية تصحيح توجيه ضربات النيران تمت بمساعدة طائرة دون طيار، التي صورت العمليات.
وتظهر اللقطات نجاح القوات الروسية بتدمير المواقع الأوكرانية وتحييد مقاتليها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.