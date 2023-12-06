عربي
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/دبابات-تي-72-بي3-تخترق-الثلوج-وتهاجم-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو---1083790271.html
دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
دمرت دبابات روسية من طراز "تي-72 بي3"، مقرات ومراكز للقوات الأوكرانية كانت منتشرة على عدد من النقاط على محور كوبيانسك. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T06:44+0000
2023-12-06T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_52e59fb124b71bfc3b5b55b78e36e7b6.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها في تلغرام، إن أطقم دبابات "تي-72 بي 3" التابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. وتظهر اللقطات نجاح القوات الروسية بتدمير المواقع الأوكرانية وتحييد مقاتليها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/جنرال-بولندي-نظام-كييف-ارتكب-جريمة-حرب-1083789481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_151:0:1464:985_1920x0_80_0_0_3504dba73534ed4795707d203246709c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو

06:44 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 06.12.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
دمرت دبابات روسية من طراز "تي-72 بي3"، مقرات ومراكز للقوات الأوكرانية كانت منتشرة على عدد من النقاط على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها في تلغرام، إن أطقم دبابات "تي-72 بي 3" التابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأضافت الدفاع الروسية أن عملية تصحيح توجيه ضربات النيران تمت بمساعدة طائرة دون طيار، التي صورت العمليات.

وتظهر اللقطات نجاح القوات الروسية بتدمير المواقع الأوكرانية وتحييد مقاتليها.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال بولندي: نظام كييف ارتكب جريمة حرب
05:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو05:59 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:04 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала