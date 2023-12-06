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https://sputnikarabic.ae/20231206/رصد-أول-سمكة-قرش-عملاقة-حامل-في-أول-حالة-مسجلة-في-العالم-صور-وفيديو-1083813891.html
رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في أول حالة مسجلة في العالم... صور وفيديو
رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في أول حالة مسجلة في العالم... صور وفيديو
عثر العلماء لأول مرة على سمكة قرش عملاقة حامل وقد جرفتها الأمواج على شاطئ في الفلبين، الشهر الماضي. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T15:12+0000
2023-12-06T15:12+0000
مجتمع
علوم
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وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يثبت أن أسماك القرش الضخمة هي حيوانات بيضوية، مما يعني أن البيض يتطور داخل جسم الأم وتلد الأم صغارًا.وذكرت مجلة علمية أنه تم العثور على الأم الضخمة، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في مقاطعة أورورا في الفلبين.ويبلغ طولها 5.6 متر (18.4 قدم)، مما يعني أن عرض فمها "الضخم" كان على الأرجح نحو 1.3 متر.ونشر المتحف الوطني الفلبيني (NMP) صورًا لهذا الاكتشاف الرائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "انظر! - أول تسجيل لسمكة قرش ضخمة حامل في العالم!"وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعد على معرفة المزيد عن عادات وفسيولوجيا هذه السمكة الغامضة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويعتقد الباحثون أن أسماك القرش الضخمة، مثل العديد من المخلوقات الأخرى التي تعيش في أعماق البحار، تقضي معظم وقتها تحت الماء، على عمق 4600 متر (15100 قدم)، ولا تغامر بالصعود إلى السطح إلا ليلاً.
https://sputnikarabic.ae/20231206/فجوة-هائلة-في-الشمس-بحجم-60-كرة-أرضية-هذه-قصتها-صور-وفيديو--1083795660.html
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علوم
علوم

رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في أول حالة مسجلة في العالم... صور وفيديو

15:12 GMT 06.12.2023
© Photo / wikipediaسمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Photo / wikipedia
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عثر العلماء لأول مرة على سمكة قرش عملاقة حامل وقد جرفتها الأمواج على شاطئ في الفلبين، الشهر الماضي.
وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يثبت أن أسماك القرش الضخمة هي حيوانات بيضوية، مما يعني أن البيض يتطور داخل جسم الأم وتلد الأم صغارًا.
وذكرت مجلة علمية أنه تم العثور على الأم الضخمة، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في مقاطعة أورورا في الفلبين.
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ويبلغ طولها 5.6 متر (18.4 قدم)، مما يعني أن عرض فمها "الضخم" كان على الأرجح نحو 1.3 متر.
ونشر المتحف الوطني الفلبيني (NMP) صورًا لهذا الاكتشاف الرائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "انظر! - أول تسجيل لسمكة قرش ضخمة حامل في العالم!"
وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعد على معرفة المزيد عن عادات وفسيولوجيا هذه السمكة الغامضة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ويعتقد الباحثون أن أسماك القرش الضخمة، مثل العديد من المخلوقات الأخرى التي تعيش في أعماق البحار، تقضي معظم وقتها تحت الماء، على عمق 4600 متر (15100 قدم)، ولا تغامر بالصعود إلى السطح إلا ليلاً.
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