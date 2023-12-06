https://sputnikarabic.ae/20231206/سفيرا-سوريا-لدى-الرياض-والجزائر-يؤديان-اليمين-الدستورية-أمام-الرئيس-الأسد-صور-1083811778.html
سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور
سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور
أدى معاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان، ومدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية، ماهر بدّور، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، ليشغل... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T13:36+0000
2023-12-06T13:36+0000
2023-12-06T13:36+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، استقبل الرئيس الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين.وكان سوسان يشغل منصب معاون وزير الخارجية السوري، في حين كان بدّور يشغل منصب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية.يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق في مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.وفي 23 مارس 2023، اتفقت سوريا والسعودية على استئناف فتح سفارتيهما واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, السعودية, العالم العربي, الأخبار
سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور
أدى معاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان، ومدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية، ماهر بدّور، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، ليشغل الأول منصب سفير سوريا لدى السعودية، والثاني سفير سوريا لدى الجزائر.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، استقبل الرئيس الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين.
وكان سوسان يشغل منصب معاون وزير الخارجية السوري، في حين كان بدّور يشغل منصب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق في مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
وفي 23 مارس 2023، اتفقت سوريا والسعودية
على استئناف فتح سفارتيهما واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.