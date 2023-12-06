عربي
https://sputnikarabic.ae/20231206/سفيرا-سوريا-لدى-الرياض-والجزائر-يؤديان-اليمين-الدستورية-أمام-الرئيس-الأسد-صور-1083811778.html
سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور
سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور
أدى معاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان، ومدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية، ماهر بدّور، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، ليشغل... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T13:36+0000
2023-12-06T13:36+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
السعودية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804254_0:0:1258:708_1920x0_80_0_0_002a718607f7646fc5da69c016270d37.png
وحسب وكالة الأنباء السورية، استقبل الرئيس الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين.وكان سوسان يشغل منصب معاون وزير الخارجية السوري، في حين كان بدّور يشغل منصب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية.يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق في مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.وفي 23 مارس 2023، اتفقت سوريا والسعودية على استئناف فتح سفارتيهما واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.
الجزائر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804254_293:0:1244:713_1920x0_80_0_0_374b3fd74a99e754a4e9c5c2eeb7a324.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, السعودية, العالم العربي, الأخبار

سفيرا سوريا لدى الرياض والجزائر يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد... صور

13:36 GMT 06.12.2023
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أدى معاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان، ومدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية، ماهر بدّور، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، ليشغل الأول منصب سفير سوريا لدى السعودية، والثاني سفير سوريا لدى الجزائر.
وحسب وكالة الأنباء السورية، استقبل الرئيس الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين.
وكان سوسان يشغل منصب معاون وزير الخارجية السوري، في حين كان بدّور يشغل منصب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق في مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
وفي 23 مارس 2023، اتفقت سوريا والسعودية على استئناف فتح سفارتيهما واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو05:59 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала