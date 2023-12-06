https://sputnikarabic.ae/20231206/سياسي-فرنسي-معلقا-على-إلغاء-زيلينسكي-لخطابه-أمام-الكونغرس-لقد-بدأ-يفهم-1083790006.html
سياسي فرنسي معلقا على إلغاء زيلينسكي لخطابه أمام الكونغرس: لقد بدأ يفهم
سياسي فرنسي معلقا على إلغاء زيلينسكي لخطابه أمام الكونغرس: لقد بدأ يفهم
كتب زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أنه الآن فقط، بعد رفضه التحدث في الكونغرس الأمريكي، بدأ فلاديمير زيلينسكي يفهم أنه تم استغلاله والتخلي عنه. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T06:37+0000
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وقال فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن بدأ أن يفهم. ألغى زيلينسكي بشكل غير متوقع خطابه أمام الكونغرس الأمريكي! إنها مفاجأة كبيرة في الولايات المتحدة!".وأضاف فيليبو: "عندما تتخلى عنك الدولة العميقة بعد أن خلقتك واستخدمتك، فهذا أمر قاسٍ دائمًا! زيلينسكي يحاول فهم هذا."وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231205/زيلينسكي-يخاطب-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-حول-الوضع-في-أوكرانيا--1083756501.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
سياسي فرنسي معلقا على إلغاء زيلينسكي لخطابه أمام الكونغرس: لقد بدأ يفهم
كتب زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أنه الآن فقط، بعد رفضه التحدث في الكونغرس الأمريكي، بدأ فلاديمير زيلينسكي يفهم أنه تم استغلاله والتخلي عنه.
وقال فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن بدأ أن يفهم. ألغى زيلينسكي بشكل غير متوقع خطابه أمام الكونغرس الأمريكي! إنها مفاجأة كبيرة في الولايات المتحدة!".
ووفقا له، فإن هذا الحدث كان بمثابة "كارثة" حقيقية لزيلينسكي، الذي، بحسب فيليبو، "إنها حقًا هزيمة منزل زيلينسكي" لم يعد قادرًا على فعل أي شيء.
وأضاف فيليبو: "عندما تتخلى عنك الدولة العميقة بعد أن خلقتك واستخدمتك، فهذا أمر قاسٍ دائمًا! زيلينسكي يحاول فهم هذا."
وفي اليوم السابق، ألغى زيلينسكي في اللحظة الأخيرة خطابه المقرر عبر رابط فيديو لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. تم التخطيط للخطاب كجزء من "إحاطة سرية"، وكان من المتوقع أن يلقي خطابه عشية التصويت في مجلس الشيوخ على تخصيص أموال جديدة لكييف.
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.