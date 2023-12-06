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https://sputnikarabic.ae/20231206/صحيفة-زيارة-بوتين-للسعودية-والإمارات-تشير-إلى-فشل-الجهود-الأمريكية-1083789140.html
صحيفة: زيارة بوتين للسعودية والإمارات تشير إلى فشل الجهود الأمريكية
صحيفة: زيارة بوتين للسعودية والإمارات تشير إلى فشل الجهود الأمريكية
صرحت صحيفة أمريكية، أن زيارة فلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، تشير إلى فشل الجهود الأمريكية لعزل روسيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T05:12+0000
2023-12-06T05:12+0000
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "تظهر هذه الزيارة ثقة بوتين المتزايدة في السفر خارج روسيا، على الرغم من الجهود الأمريكية والأوروبية لعزله على المسرح العالمي".وأضافت: "بينما يعزز بوتين علاقاته مع قادة الخليج العربي، فإن استمرارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا أصبح موضع تساؤل".وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".
https://sputnikarabic.ae/20231205/مساعد-الرئيس-الروسي-محادثات-بوتين-مع-قادة-الإمارات-والسعودية-وإيران-ستتطرق-للعملية-العسكرية-الخاصة-1083775317.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: زيارة بوتين للسعودية والإمارات تشير إلى فشل الجهود الأمريكية

05:12 GMT 06.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرحت صحيفة أمريكية، أن زيارة فلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، تشير إلى فشل الجهود الأمريكية لعزل روسيا.
وقالت الصحيفة: "تظهر هذه الزيارة ثقة بوتين المتزايدة في السفر خارج روسيا، على الرغم من الجهود الأمريكية والأوروبية لعزله على المسرح العالمي".

وتشير إلى أن عدم إحراز تقدم في رغبة الغرب في عزل روسيا يكمله الوضع "القوي" لاقتصادها، فضلاً عن عدم تحقيق أوكرانيا أي نجاحات عسكرية، بدعم من الولايات المتحدة.

وأضافت: "بينما يعزز بوتين علاقاته مع قادة الخليج العربي، فإن استمرارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا أصبح موضع تساؤل".

وأشارت صحيفة "بلومبرج" إلى أن تعزيز العلاقات مع دول الخليج يهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة روسيا في قطاع الطاقة.

بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع قادة الإمارات والسعودية وإيران ستتطرق للعملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:16 GMT
وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".
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