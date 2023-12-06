طائرات تكتيكية روسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتستهدف قوات في 113 منطقة
11:49 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 06.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي نفذ عددا من الضربات على المواقع الأوكرانية في مناطق عدة.
وقالت الدفاع في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية نقاط مراقبة اللواء الميكانيكي الحادي والثلاثين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة".
وأضاف البيان: "تم تدمير نقطة مراقبة المركبات الجوية دون طيار من اللواء الميكانيكي 109 للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "تمكنت القوات الروسية من تدمير مستودعات الذخيرة والوقود، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية في 113 منطقة".
ووفقا للبيان: "على محور دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية لهجمتين من وحدات هجومية تابعة للواء 81 المحمول جوا، واللواء الآلي 24 من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك، وكيروفو في جمهورية دونيتسك".
وقالت الوزارة: "خسائر العدو بلغت نحو 300 عسكري، وتدمير عربتي قتال مصفحتين، و6 سيارات، ومدفعين ذاتيي الدفع طراز "كراب" صناعة بولندية، ومنظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع، ومدفعية طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "على محور جنوب دونيتسك، شنت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية، ضربات على وحدات اللواء 79 المحمول جوًا، واللواء الميكانيكي 72 ولواء الدفاع الإقليمي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفاميخايلوفا وماكاروفا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان: "بلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريًا، إضافة إلى تدمير ثلاث دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث سيارات، ومدفعي هاوتزر "إف إيتش-70" بريطانيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع طراز كراب بولندي الصنع، ومدفع "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا"، وراجمة صواريخ (غراد)".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.