https://sputnikarabic.ae/20231206/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتستهدف-قوات-في-113-منطقة--1083803080.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتستهدف قوات في 113 منطقة

طائرات تكتيكية روسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتستهدف قوات في 113 منطقة

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي نفذ عددا من الضربات على المواقع الأوكرانية في مناطق عدة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T11:49+0000

2023-12-06T11:49+0000

2023-12-06T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_df44ee45bae9ad4a44668f561ab07950.jpg

وقالت الدفاع في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية نقاط مراقبة اللواء الميكانيكي الحادي والثلاثين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة".وتابع: "تمكنت القوات الروسية من تدمير مستودعات الذخيرة والوقود، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية في 113 منطقة".وقالت الوزارة: "خسائر العدو بلغت نحو 300 عسكري، وتدمير عربتي قتال مصفحتين، و6 سيارات، ومدفعين ذاتيي الدفع طراز "كراب" صناعة بولندية، ومنظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع، ومدفعية طراز "غفوزديكا".ووفقا للبيان: "بلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريًا، إضافة إلى تدمير ثلاث دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث سيارات، ومدفعي هاوتزر "إف إيتش-70" بريطانيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع طراز كراب بولندي الصنع، ومدفع "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا"، وراجمة صواريخ (غراد)".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231206/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-ومروحية-ميغ-29-عاجل-1083801521.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم