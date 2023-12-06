https://sputnikarabic.ae/20231206/عشرات-الدبابات-والآليات-الإسرائيلية-تحاصر-خان-يونس-من-3-جهات-1083788482.html
عشرات الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر خان يونس من 3 جهات
عشرات الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر خان يونس من 3 جهات
أفادت "الشرق"، اليوم الأربعاء، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T02:46+0000
2023-12-06T02:46+0000
2023-12-06T02:45+0000
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وأوضحت القناة أن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقاً بين دير البلح وخان يونس.في السياق ذاته، ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أحزمة نارية في خان يونس وأطراف رفح، فيما تواجه الآليات العسكرية مقاومة شديدة في كل الاتجاهات، لكنها توغلت بعمق 2.5 متر إلى عمق بلدة بني سهيلة، وسيطرت بالكامل أيضاً على بلدة القرارة الشرقية.وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.من ناحية أخرى، شنت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، من بينها قرية بلعين وقرية صفا وبلدة بيتونيا غرب رام الله، وحي كفر سابا بمدينة قلقيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-قوات-الجيش-اللبناني-لم-تكن-هدفا-لهجومنا-بقرب-من-الحدود-ونأسف-للحادث-1083788152.html
https://sputnikarabic.ae/20231205/الخارجية-المصرية-تدين-قرار-إسرائيل-بناء-مستوطنة-جديدة-في-أراضي-القدس-الشرقية-1083787520.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
عشرات الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر خان يونس من 3 جهات
أفادت "الشرق"، اليوم الأربعاء، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت القناة
أن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.
وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقاً بين دير البلح وخان يونس.
في السياق ذاته، ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أحزمة نارية في خان يونس وأطراف رفح، فيما تواجه الآليات العسكرية مقاومة شديدة في كل الاتجاهات، لكنها توغلت بعمق 2.5 متر إلى عمق بلدة بني سهيلة، وسيطرت بالكامل أيضاً على بلدة القرارة الشرقية.
وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.
من ناحية أخرى، شنت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، من بينها قرية بلعين وقرية صفا وبلدة بيتونيا غرب رام الله، وحي كفر سابا بمدينة قلقيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.