https://sputnikarabic.ae/20231206/كابينيت-الحرب-يبحث-طلب-الإدارة-الأمريكية-إدخال-عدد-أكبر-من-شاحنات-المساعدات-والوقود-إلى-غزة-1083815870.html

"كابينيت الحرب" يبحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة

"كابينيت الحرب" يبحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة

يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T16:05+0000

2023-12-06T16:05+0000

2023-12-06T16:19+0000

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تطلب مضاعفة كمية الوقود التي تدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.وفي سياق متصل، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "إسرائيل تمارس إرهابا منظما بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، محمّلا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى