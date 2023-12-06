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https://sputnikarabic.ae/20231206/كلاشنيكوف-تبدأ-تصنيع-نقاط-مراقبة-متنقلة-للطائرات-دون-طيار-فيديو-1083811601.html
"كلاشنيكوف" تبدأ تصنيع نقاط تحكم متنقلة للطائرات دون طيار... فيديو
"كلاشنيكوف" تبدأ تصنيع نقاط تحكم متنقلة للطائرات دون طيار... فيديو
أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية، أنها قامت بتسليم مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية الدفعة الأولى من نقاط التحكم المتنقلة في الطائرات دون طيار. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T13:52+0000
2023-12-06T13:56+0000
روسيا
العالم
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مركز التحكم يعتمد على هيكل شاحنة "كاماز -4350" المخصص لجميع التضاريس وهو أيضا مصمم لنقل وتخزين وصيانة مجمع متكامل مع طائرة دون طيار.بالإضافة إلى ذلك تعمل المنظومة على ضبط إطلاق الذخائر عالية الدقة.وفقا لـ"كلاشنيكوف"، تعمل مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية في إنتاج طائرات عسكرية دون طيار من نوع طائرات "غارنت 4"، مجهزة بمحرك بنزين، ويمكن للطائرة دون طيار التحليق في الهواء لمدة تصل إلى ست ساعات، وتعديل نيران المدفعية وتحديد الأهداف للأسلحة الدقيقة داخل دائرة نصف قطرها 70 كيلومترًا من وحدة المعالجة المركزية، وسرعة الجهاز هي 100 كم / ساعة.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كلاشنيكوف"، أنها قامت بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، وذلك من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231118/كلاشينكوف-تزيد-عمليات-إنتاج-الأسلحة-الصغيرة-بنسبة-30--1083254993.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

"كلاشنيكوف" تبدأ تصنيع نقاط تحكم متنقلة للطائرات دون طيار... فيديو

13:52 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 06.12.2023)
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Photo / Rosoboronexport
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أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية، أنها قامت بتسليم مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية الدفعة الأولى من نقاط التحكم المتنقلة في الطائرات دون طيار.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مركز التحكم يعتمد على هيكل شاحنة "كاماز -4350" المخصص لجميع التضاريس وهو أيضا مصمم لنقل وتخزين وصيانة مجمع متكامل مع طائرة دون طيار.
بالإضافة إلى ذلك تعمل المنظومة على ضبط إطلاق الذخائر عالية الدقة.
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18 نوفمبر, 07:48 GMT
وفقا لـ"كلاشنيكوف"، تعمل مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية في إنتاج طائرات عسكرية دون طيار من نوع طائرات "غارنت 4"، مجهزة بمحرك بنزين، ويمكن للطائرة دون طيار التحليق في الهواء لمدة تصل إلى ست ساعات، وتعديل نيران المدفعية وتحديد الأهداف للأسلحة الدقيقة داخل دائرة نصف قطرها 70 كيلومترًا من وحدة المعالجة المركزية، وسرعة الجهاز هي 100 كم / ساعة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كلاشنيكوف"، أنها قامت بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، وذلك من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة.
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