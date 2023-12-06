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https://sputnikarabic.ae/20231206/كيم-جونغ-أون-يجهش-بالبكاء-خلال-استماعه-لتقرير-حول-الأمهات-فيديو-1083790684.html
كيم جونغ أون يجهش بالبكاء خلال استماعه لتقرير حول الأمهات... فيديو
كيم جونغ أون يجهش بالبكاء خلال استماعه لتقرير حول الأمهات... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يبكي أثناء استماعه لتقرير المؤتمر الخامس للأمهات. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T06:58+0000
2023-12-06T07:09+0000
مجتمع
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
نادي الفيديو
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وثقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبكي في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ.وذرف الزعيم الكوري الدموع في الوقت الذي تحدثوا فيه عن استعداد الأمهات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أطفالهن.وقال كيم: "منع انخفاض معدلات المواليد وتوفير الرعاية الجيدة للأطفال هي جميع واجبات التدبير المنزلي التي يتعين علينا التعامل معها أثناء العمل مع الأمهات".وعقدت كوريا الشمالية اجتماعًا لتوزيع الهدايا على المشاركات في المؤتمر الوطني الأخير للأمهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، في خطوة واضحة لضمان ولائهن وسط انخفاض معدل المواليد.ووصل معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية، وهو عدد الأطفال المتوقع إنجابهم للمرأة خلال حياتها إلى 1.8 في عام 2023، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, نادي الفيديو
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, نادي الفيديو

كيم جونغ أون يجهش بالبكاء خلال استماعه لتقرير حول الأمهات... فيديو

06:58 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 06.12.2023)
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يبكي أثناء استماعه لتقرير المؤتمر الخامس للأمهات.
وثقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبكي في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ.
وذرف الزعيم الكوري الدموع في الوقت الذي تحدثوا فيه عن استعداد الأمهات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أطفالهن.

وقد تفاعل الحضور مع خطابه لدرجة أن كثيرا من الحاضرات جهشن بالبكاء أيضا.

وقال كيم: "منع انخفاض معدلات المواليد وتوفير الرعاية الجيدة للأطفال هي جميع واجبات التدبير المنزلي التي يتعين علينا التعامل معها أثناء العمل مع الأمهات".
وعقدت كوريا الشمالية اجتماعًا لتوزيع الهدايا على المشاركات في المؤتمر الوطني الأخير للأمهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، في خطوة واضحة لضمان ولائهن وسط انخفاض معدل المواليد.
ووصل معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية، وهو عدد الأطفال المتوقع إنجابهم للمرأة خلال حياتها إلى 1.8 في عام 2023، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.
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