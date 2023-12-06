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https://sputnikarabic.ae/20231206/لافروف-تخلى-عن-هاتف-آيفون-منذ-وقت-طويل-1083798053.html
لافروف تخلى عن هاتف "آيفون" منذ وقت طويل
لافروف تخلى عن هاتف "آيفون" منذ وقت طويل
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير الروسي سيرغي لافروف كان قد تخلى منذ فترة طويلة عن هاتف "آيفون"، ولديه هاتف ذكي من شركة مصنعة مختلفة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T09:34+0000
2023-12-06T09:34+0000
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وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "لقد تخلى سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) عن جهاز (آيفون) منذ فترة طويلة. واستبدله بجهاز من شركة مصنعة أخرى".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق بأن استخدام هواتف "آيفون" للموظفين في الأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور. وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن السياسة المعلنة لضمان خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي "آبل" لا تعكس حقيقة الواقع المعلن عنه.وكشف بيان هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن "آبل" تتيح لوكالة الاستخبارات الأمريكية إمكانية مراقبة كل الشخصيات التي يهتم بها "البيت الأبيض"، بما في ذلك حتى المواطنين الأمريكيين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-آفاق-استئناف-خطة-العمل-بشأن-البرنامج-النووي-1083780520.html
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لافروف تخلى عن هاتف "آيفون" منذ وقت طويل

09:34 GMT 06.12.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير الروسي سيرغي لافروف كان قد تخلى منذ فترة طويلة عن هاتف "آيفون"، ولديه هاتف ذكي من شركة مصنعة مختلفة.
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "لقد تخلى سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) عن جهاز (آيفون) منذ فترة طويلة. واستبدله بجهاز من شركة مصنعة أخرى".

وجاء تصريح الخارجية الروسية بعد ظهور مقطع فيديو لإحدى الفعاليات على قناة على تطبيق "تليغرام" يشارك فيها لافروف، مع تعليق على المنشور يفيد بأن لافروف قام باستبدال هاتفه من شركة "آبل" بهاتف من شركة "هواوي" من طراز "P60 Pro".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
لافروف وعبد اللهيان يبحثان آفاق استئناف خطة العمل بشأن البرنامج النووي
أمس, 15:17 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق بأن استخدام هواتف "آيفون" للموظفين في الأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور.

وجاء ذلك بعد أن كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن معلومات تفيد بتعاون وثيق بين شركة "آبل" الأمريكية ومجتمع الاستخبارات الوطني الأمريكي، لا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن السياسة المعلنة لضمان خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي "آبل" لا تعكس حقيقة الواقع المعلن عنه.
وكشف بيان هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن "آبل" تتيح لوكالة الاستخبارات الأمريكية إمكانية مراقبة كل الشخصيات التي يهتم بها "البيت الأبيض"، بما في ذلك حتى المواطنين الأمريكيين.
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