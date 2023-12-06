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https://sputnikarabic.ae/20231206/لحظة-انفجار-هاتف-في-جيب-رجل-خلال-الصلاة-فيديو-1083799613.html
لحظة انفجار هاتف في جيب رجل خلال الصلاة... فيديو
لحظة انفجار هاتف في جيب رجل خلال الصلاة... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:27+0000
2023-12-06T10:27+0000
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وبحسب الفيديو، يظهر المواطن وهو جالس في المسجد، وفجأة اشتعلت النيران في ملابسه، ليلوذ المصلون بالفرار خوفا من حدوث شيء.وتمكن أحد المصلين من إطفاء الحريق الذي اشتعل فجأة، وإنقاذ المواطن. وبحسب بعض المصادر، فإن سبب الحادثة هو انفجار بطارية الهاتف الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تسبب فيها بطاريات الهاتف حوادث من هذا النوع. في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر كيف تنفجر الهواتف في مراكز الصيانة أو أمام أصحابها.
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أخبار اليمن الأن, نادي الفيديو
أخبار اليمن الأن, نادي الفيديو

لحظة انفجار هاتف في جيب رجل خلال الصلاة... فيديو

10:27 GMT 06.12.2023
CC0 / pixabay / بطارية هاتف
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
CC0 / pixabay /
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب.
وبحسب الفيديو، يظهر المواطن وهو جالس في المسجد، وفجأة اشتعلت النيران في ملابسه، ليلوذ المصلون بالفرار خوفا من حدوث شيء.
وتمكن أحد المصلين من إطفاء الحريق الذي اشتعل فجأة، وإنقاذ المواطن. وبحسب بعض المصادر، فإن سبب الحادثة هو انفجار بطارية الهاتف الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.
لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تسبب فيها بطاريات الهاتف حوادث من هذا النوع. في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر كيف تنفجر الهواتف في مراكز الصيانة أو أمام أصحابها.
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