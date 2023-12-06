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https://sputnikarabic.ae/20231206/مقاتلات-إماراتية-ترحب-ببوتين-برسم-علم-روسيا-في-سماء-أبو-ظبي--فيديو--1083801152.html
مقاتلات إماراتية ترحب ببوتين برسم علم روسيا في سماء أبو ظبي... فيديو
مقاتلات إماراتية ترحب ببوتين برسم علم روسيا في سماء أبو ظبي... فيديو
رحبت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإماراتي بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي، وذلك برسم ألوان العلم الروسي في سماء البلاد. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T11:41+0000
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وحلقت 7 طائرات إماراتية في سماء أبو ظبي، ورسمت ألوان العلم الروسي وهي الأبيض والأزرق والأحمر.ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.اقرأ أيضا: بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
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مقاتلات إماراتية ترحب ببوتين برسم علم روسيا في سماء أبو ظبي... فيديو

11:41 GMT 06.12.2023
© Sputnikمقاتلات إمراراتية ترسم ألوان العلم الروسي ترحيبا بوصول الرئيس الروسي
مقاتلات إمراراتية ترسم ألوان العلم الروسي ترحيبا بوصول الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
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رحبت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإماراتي بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي، وذلك برسم ألوان العلم الروسي في سماء البلاد.
وحلقت 7 طائرات إماراتية في سماء أبو ظبي، ورسمت ألوان العلم الروسي وهي الأبيض والأزرق والأحمر.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري خلالها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.
ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
اقرأ أيضا: بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
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