عربي
بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/مقالات-سو-35-إس-ترافق-طائرة-بوتين-من-روسيا-إلى-الإمارات-والسعودية-فيديو--1083805209.html
مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو
مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو
رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طوال رحلته إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو". 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T12:34+0000
2023-12-06T12:44+0000
نادي الفيديو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083805316_0:0:1427:804_1920x0_80_0_0_623a052c64d8a9119e661338fc27bb65.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تحليق الطائرة الرئاسة الروسية "إيل -96" برفقة 4 طائرات من طراز "سو -35 إس"، وتحلق طائرتان على كل جانب من الطائرة الرئاسية.وأوضحت الدفاع الروسية أن كل مقاتلة روسية مزودة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مقاتلات "سو 35 إس" سترافق الطائرة التي تقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طول مسار الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يدعو-رئيس-الإمارات-لحضور-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان--1083801961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083805316_117:0:1406:967_1920x0_80_0_0_9ff595c327824ae5db6f38c344e920e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو

12:34 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.12.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلات روسية ترافقط طائرة الرئيس الروسي خلال زيارته إلى الإمارات
مقاتلات روسية ترافقط طائرة الرئيس الروسي خلال زيارته إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طوال رحلته إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تحليق الطائرة الرئاسة الروسية "إيل -96" برفقة 4 طائرات من طراز "سو -35 إس"، وتحلق طائرتان على كل جانب من الطائرة الرئاسية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن كل مقاتلة روسية مزودة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم الترحيب الرسمي في قصر الوطن في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو
11:35 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مقاتلات "سو 35 إس" سترافق الطائرة التي تقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طول مسار الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم سيتم توفير مرافقة على طول الطريق بأكمله".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو05:59 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала