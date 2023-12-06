https://sputnikarabic.ae/20231206/مقالات-سو-35-إس-ترافق-طائرة-بوتين-من-روسيا-إلى-الإمارات-والسعودية-فيديو--1083805209.html
مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو
مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو
رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طوال رحلته إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو". 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T12:34+0000
2023-12-06T12:34+0000
2023-12-06T12:44+0000
نادي الفيديو
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تحليق الطائرة الرئاسة الروسية "إيل -96" برفقة 4 طائرات من طراز "سو -35 إس"، وتحلق طائرتان على كل جانب من الطائرة الرئاسية.وأوضحت الدفاع الروسية أن كل مقاتلة روسية مزودة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مقاتلات "سو 35 إس" سترافق الطائرة التي تقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طول مسار الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يدعو-رئيس-الإمارات-لحضور-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان--1083801961.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
مقاتلات "سو-35 إس" ترافق طائرة بوتين من روسيا إلى الإمارات والسعودية... فيديو
12:34 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.12.2023)
رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طوال رحلته إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تحليق الطائرة الرئاسة الروسية "إيل -96" برفقة 4 طائرات من طراز "سو -35 إس"، وتحلق طائرتان على كل جانب من الطائرة الرئاسية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن كل مقاتلة روسية مزودة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مقاتلات "سو 35 إس" سترافق الطائرة التي تقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طول مسار الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم سيتم توفير مرافقة على طول الطريق بأكمله".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.