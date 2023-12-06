https://sputnikarabic.ae/20231206/مقتل-نائب-سابق-في-البرلمان-الأوكراني-بالقرب-من-موسكو-1083817833.html
مقتل نائب سابق في البرلمان الأوكراني بالقرب من موسكو
مقتل نائب سابق في البرلمان الأوكراني بالقرب من موسكو
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على جثة النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، في منزل خاص في قرية سوبونينو بالقرب من... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T17:54+0000
2023-12-06T17:54+0000
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وأشار ممثل خدمات الطوارئ إلى أن الظروف الدقيقة للوفاة لا تزال مجهولة، ويعمل المحققون في مكان الحادث.وأكد المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، مقتل إيليا كيفا، حسبما كتب موقع "Strana.ua" الأوكراني.وتم فتح قضية جنائية بعد مقتل النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، وفقًا للجنة أمن الدولة لمقاطعة موسكو.وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد منع في السابق محاولة اغتيال إيليا كيفا في موسكو، وأكد كيفا بأن جهاز الأمن الروسي منع بالفعل محاولة اغتياله.يُشار إلى أن إيليا كيفا، ترأس في عام 2014، مركز بولتافا للقطاع الأيمن (منظمة متطرفة ومحظورة في روسيا)، وفي عام 2022، قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لجأ إلى روسيا، حيث انتقد مراراً نظام زيلينسكي والسلطات الأوكرانية.واتُهم البرلماني السابق في أوكرانيا بالخيانة ومحاولة انتهاك سلامة أراضي البلاد، وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، تقدم بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على اللجوء السياسي والجنسية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-في-ثلاث-جهات-1083789011.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
مقتل نائب سابق في البرلمان الأوكراني بالقرب من موسكو
17:54 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 06.12.2023)
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على جثة النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، في منزل خاص في قرية سوبونينو بالقرب من مدينة زفينيغورود الروسية بمقاطعة موسكو.
وأشار ممثل خدمات الطوارئ إلى أن الظروف الدقيقة للوفاة لا تزال مجهولة، ويعمل المحققون في مكان الحادث.
وفقًا للبيانات الأولية، تم إطلاق النار على النائب السابق في البرلمان الأوكراني، كيفا، بسلاح غير معروف، وقد تحملت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالفعل مسؤولية مقتل النائب السابق.
وأكد المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، مقتل إيليا كيفا، حسبما كتب موقع "Strana.ua" الأوكراني.
وتم فتح قضية جنائية بعد مقتل النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، وفقًا للجنة أمن الدولة لمقاطعة موسكو.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد منع في السابق محاولة اغتيال إيليا كيفا في موسكو، وأكد كيفا بأن جهاز الأمن الروسي منع بالفعل محاولة اغتياله.
ووفقا له، جاء المرتزقة الأجانب خصيصا إلى روسيا لارتكاب جرائم القتل، وخططوا لإطلاق النار على النائب الأوكراني السابق في سبتمبر/ أيلول 2022 أثناء خروجه من سيارته بالقرب من منزله.
يُشار إلى أن إيليا كيفا، ترأس في عام 2014، مركز بولتافا للقطاع الأيمن (منظمة متطرفة ومحظورة في روسيا)، وفي عام 2022، قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لجأ إلى روسيا، حيث انتقد مراراً نظام زيلينسكي والسلطات الأوكرانية.
واتُهم البرلماني السابق في أوكرانيا بالخيانة ومحاولة انتهاك سلامة أراضي البلاد، وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، تقدم بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على اللجوء السياسي والجنسية الروسية.