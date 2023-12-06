https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-حول-صمت-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-على-مقتل-صحفيين-في-غزة-سمعنا-حججا-شنيعة-1083791926.html

موسكو حول صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مقتل صحفيين في غزة: سمعنا حججا شنيعة

موسكو حول صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مقتل صحفيين في غزة: سمعنا حججا شنيعة

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ينبغي عليها التركيز على مقتل أكثر من 40 صحفيا... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T07:55+0000

2023-12-06T07:55+0000

2023-12-06T07:55+0000

روسيا

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرت إلى هذه المؤسسة نفسها (مفوضي حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير) وإلى المفوض نفسه، في خصائصه الشخصية، من حيث إسهام هذا الشخص بالذات في هذا المنصب بالتحديد، فهي صفر، بلا قيمة".وأشارت إلى أنه وفقا لمصادر مختلفة، قتل بالفعل أكثر من 40 صحفيا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال شهرين، وأصيب أكثر من 10 بجروح خطيرة.وأعربت زاخاروفا عن سخطها من سماع ذرائع "خيالية" مفادها أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتعامل فقط مع الوضع في أوروبا، وليس في الشرق الأوسط.وأوضحت كان على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتباه إلى حقيقة أن جميع المعاهدات والوثائق الدولية التي تحمي الصحفيين لا تعمل.واختتمت زاخاروفا: "الدولة العضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي في الوقت نفسه "نصبت نفسها بنفسها" ضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة