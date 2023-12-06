https://sputnikarabic.ae/20231206/ناسا-كويكب-بحجم-1-كيلومتر-يقترب-من-الأرض-اليوم-بشكل-خطير-1083789626.html

ناسا: كويكب بحجم 1 كيلومتر يقترب من الأرض اليوم بشكل خطير... صور وفيديو

ناسا: كويكب بحجم 1 كيلومتر يقترب من الأرض اليوم بشكل خطير... صور وفيديو

أفادت وكالة "ناسا"، اليوم الأربعاء، بأنه من المحتمل أن يطير الكويكب 139622 (2001 QQ142) الذي يبلغ قطره 1.2 كيلومترًا سيطير على مسافة حوالي 5.5 مليون كيلومتر من... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T05:51+0000

2023-12-06T05:51+0000

2023-12-06T05:55+0000

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وجاء في بيان الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا: "فإن الكويكب سيحقق أقرب اقتراب له من الأرض في 6 ديسمبر عند الساعة 21.00 بالتوقيت العالمي (00.00 بتوقيت موسكو)".وفقا للعلماء، فإن قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142)، يمكن أن يصل من 540 إلى 1200 متر. وتبلغ سرعة الجسم 6.66 كيلومترًا في الثانية.ولاحظ علماء الفلك الكويكب لأول مرة في 22 أغسطس 2001. وبعد أن أكمل ثورة في مداره، عاد إلى "مجال رؤية" العلماء بعد 22 عاما.

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