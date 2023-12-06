https://sputnikarabic.ae/20231206/هيئة-بريطانية-تحذر-السفن-في-البحر-الأحمر-من-طائرة-مسيرة-مشبوهة-1083805640.html
هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة
هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مشتبه بها، تم إطلاقها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، مطالبة السفن... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T12:38+0000
2023-12-06T12:38+0000
2023-12-06T12:38+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت منذ قليل، بحدوث انفجارين فوق البحر الأحمر قرب ميناء إيلات".وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله. وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تعترض-صواريخ-ومسيرات-يشتبه-أنها-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-1083805025.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مشتبه بها، تم إطلاقها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، مطالبة السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت منذ قليل، بحدوث انفجارين فوق البحر الأحمر
قرب ميناء إيلات".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين
في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ
والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.