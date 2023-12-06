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هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة
هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مشتبه بها، تم إطلاقها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، مطالبة السفن... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T12:38+0000
2023-12-06T12:38+0000
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وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت منذ قليل، بحدوث انفجارين فوق البحر الأحمر قرب ميناء إيلات".وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله. وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تعترض-صواريخ-ومسيرات-يشتبه-أنها-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-1083805025.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة

12:38 GMT 06.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مشتبه بها، تم إطلاقها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، مطالبة السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت منذ قليل، بحدوث انفجارين فوق البحر الأحمر قرب ميناء إيلات".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
إسرائيل تعترض صواريخ ومسيرات يشتبه أنها أطلقت من اليمن باتجاه إيلات
12:18 GMT
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
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