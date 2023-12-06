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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/وزير-الدفاع-الألماني-نحن-لسنا-حلفاء-لأوكرانيا-1083796729.html
وزير الدفاع الألماني: نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا
وزير الدفاع الألماني: نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا
أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في تصريحات جديدة، أن ألمانيا ليست حليفة لأوكرانيا وليست في وضع يلزمها التدخل في إطار أي تحالف. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T09:15+0000
2023-12-06T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الوزير الألماني إن بلاده تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، "متقدمة بفارق كبير عن الآخرين".وعلق بيستوريوس في مقابلة مع تلفزيون "زد دي إف" على المزاعم التي تقول بأن أوكرانيا لا تتلقى مساعدات عسكرية كافية: "نحن نفعل ما في وسعنا. الأمر نفسه ينطبق على جميع الحلفاء والشركاء الآخرين تقريبا".ووفقا للوزير الألماني، لا تستطيع صناعة الدفاع الألمانية الآن توفير الإمدادات إلى مناطق معينة بالكميات المطلوبة.وقال بيستوريوس: "إنها مسألة سرعة، لا يمكنك التأثير على وتيرة السباق إلى الأبد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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العالم
العالم

وزير الدفاع الألماني: نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا

09:15 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
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أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في تصريحات جديدة، أن ألمانيا ليست حليفة لأوكرانيا وليست في وضع يلزمها التدخل في إطار أي تحالف.
وقال الوزير الألماني إن بلاده تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، "متقدمة بفارق كبير عن الآخرين".
وعلق بيستوريوس في مقابلة مع تلفزيون "زد دي إف" على المزاعم التي تقول بأن أوكرانيا لا تتلقى مساعدات عسكرية كافية: "نحن نفعل ما في وسعنا. الأمر نفسه ينطبق على جميع الحلفاء والشركاء الآخرين تقريبا".

وردا على سؤال حول إمكانيات "الغرب الجماعي" للرد، قال الوزير: "أولا، نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا. وهذا يعني أننا لسنا في وضع يضطرنا إلى التدخل في إطار التحالف".

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ووفقا للوزير الألماني، لا تستطيع صناعة الدفاع الألمانية الآن توفير الإمدادات إلى مناطق معينة بالكميات المطلوبة.
وقال بيستوريوس: "إنها مسألة سرعة، لا يمكنك التأثير على وتيرة السباق إلى الأبد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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