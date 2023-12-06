https://sputnikarabic.ae/20231206/وزير-الدفاع-الألماني-نحن-لسنا-حلفاء-لأوكرانيا-1083796729.html

وزير الدفاع الألماني: نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني: نحن لسنا حلفاء لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في تصريحات جديدة، أن ألمانيا ليست حليفة لأوكرانيا وليست في وضع يلزمها التدخل في إطار أي تحالف. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T09:15+0000

2023-12-06T09:15+0000

2023-12-06T09:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال الوزير الألماني إن بلاده تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، "متقدمة بفارق كبير عن الآخرين".وعلق بيستوريوس في مقابلة مع تلفزيون "زد دي إف" على المزاعم التي تقول بأن أوكرانيا لا تتلقى مساعدات عسكرية كافية: "نحن نفعل ما في وسعنا. الأمر نفسه ينطبق على جميع الحلفاء والشركاء الآخرين تقريبا".ووفقا للوزير الألماني، لا تستطيع صناعة الدفاع الألمانية الآن توفير الإمدادات إلى مناطق معينة بالكميات المطلوبة.وقال بيستوريوس: "إنها مسألة سرعة، لا يمكنك التأثير على وتيرة السباق إلى الأبد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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