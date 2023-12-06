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ولاية ألمانية تضع شرطا مرتبطا بإسرائيل للحصول على الجنسية
ولاية ألمانية تضع شرطا مرتبطا بإسرائيل للحصول على الجنسية
وضعت ولاية ساكسونيا شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية وهو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T09:32+0000
2023-12-06T09:32+0000
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وأضافت الولاية الألمانية في شروطها أنه يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيا.وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ينص المرسوم على وجوب الاعتراف بحق دولة "إسرائيل" في الوجود. وينص أيضًا على أنه يجب التأكد عند التجنيس "مما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".ويتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها، وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنيس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول على الجنسية مرفوضًا.
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-مستشارون-أمريكيون-يحثون-إسرائيل-على-تجنب-الهجوم-البري-في-غزة-1082456112.html
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أخبار ألمانيا, العالم, إسرائيل
أخبار ألمانيا, العالم, إسرائيل

ولاية ألمانية تضع شرطا مرتبطا بإسرائيل للحصول على الجنسية

09:32 GMT 06.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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وضعت ولاية ساكسونيا شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية وهو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية.
وأضافت الولاية الألمانية في شروطها أنه يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيا.

وجاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا إلى سلطات الولاية المحلية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما ذكرت وزيرة الداخلية المحلية تمارا تسيشان، يوم الثلاثاء.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ينص المرسوم على وجوب الاعتراف بحق دولة "إسرائيل" في الوجود. وينص أيضًا على أنه يجب التأكد عند التجنيس "مما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".

ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا قبل التجنيس كتابة "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".

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ويتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها، وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنيس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول على الجنسية مرفوضًا.
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