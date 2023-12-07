https://sputnikarabic.ae/20231207/أمريكا-تستأنف-طلعات-الطائرات-المسيرة-فوق-غزة-للمساعدة-في-إنقاذ-الرهائن-1083856590.html
أمريكا تستأنف طلعات الطائرات المسيرة فوق غزة للمساعدة في "إنقاذ الرهائن"
أمريكا تستأنف طلعات الطائرات المسيرة فوق غزة للمساعدة في "إنقاذ الرهائن"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات بدون طيار فوق قطاع غزة للمساعدة في البحث عن "الرهائن" الذين... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T17:10+0000
2023-12-07T17:10+0000
2023-12-07T17:10+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وكانت الطلعات الجوية قد توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي انهارت الأسبوع الماضي.وقالت ليزا لورانس، المتحدثة باسم البنتاغون في بيان نقلته وسائل إعلام غربية: "دعماً لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة طلعات الطائرات بدون طيار غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكنا الإسرائيلي أثناء عمله في جهود استعادة الرهائن".وتقول إسرائيل، إنها تمكنت خلال الهدنة التي انتهت الجمعة الماضية من إطلاق سراح 110 محتجزا لدى حماس من بينهم 24 أجنبيا، فيما لا يزال في قطاع غزة 138 محتجزا. وبدعم أمريكي وغربي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 17 ألفا و177 قتيلا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن وصول الطائرة رقم 200 التي تحمل أسلحة أمريكية، لافتة إلى أن حجم هذه المساعدات بلغ منذ بداية الحرب، 10 آلاف طن "بما في ذلك المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها".وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "هذا الجسر الجوي والبحري يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال، من أجل ضمان القدرات العملياتية المثلى لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".
https://sputnikarabic.ae/20231206/الدفاع-الإسرائيلية-تسلمنا-10-آلاف-طن-من-المعدات-العسكرية-الأمريكية-منذ-7-أكتوبر-1083817086.html
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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تستأنف طلعات الطائرات المسيرة فوق غزة للمساعدة في "إنقاذ الرهائن"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات بدون طيار فوق قطاع غزة للمساعدة في البحث عن "الرهائن" الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.
وكانت الطلعات الجوية قد توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي انهارت الأسبوع الماضي.
وقالت ليزا لورانس، المتحدثة باسم البنتاغون في بيان نقلته وسائل إعلام غربية: "دعماً لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة طلعات الطائرات بدون طيار
غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكنا الإسرائيلي أثناء عمله في جهود استعادة الرهائن".
وتقول إسرائيل، إنها تمكنت خلال الهدنة التي انتهت الجمعة الماضية من إطلاق سراح 110 محتجزا لدى حماس من بينهم 24 أجنبيا، فيما لا يزال في قطاع غزة 138 محتجزا.
وبدعم أمريكي وغربي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 17 ألفا و177 قتيلا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية
، عن وصول الطائرة رقم 200 التي تحمل أسلحة أمريكية، لافتة إلى أن حجم هذه المساعدات بلغ منذ بداية الحرب، 10 آلاف طن "بما في ذلك المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها".
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "هذا الجسر الجوي والبحري يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال، من أجل ضمان القدرات العملياتية المثلى لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".