عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بقطاع غزة أحدهما نجل الوزير آيزنكوت
https://sputnikarabic.ae/20231207/إسرائيل-تعلن-مقتل-عضوين-بارزين-في-جهاز-الاستخبارات-التابع-لـحماس-صور-1083852733.html
إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور
إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T16:13+0000
2023-12-07T16:13+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته قامت، قبل أيام، بتنفيذ ضربة تمكنت خلالها من تصفية عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية لمنظمة "حماس الإرهابية"، بحسب البيان.وأضاف البيان أن "الجيش تمكن أيضا من تصفية أحمد عيوش، أحد عناصر منظومة الاستطلاعات في حماس".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تقارير-تفيد-بمحاولة-يحيى-السنوار-الخروج-من-قطاع-غزة-1083802095.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور

16:13 GMT 07.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته قامت، قبل أيام، بتنفيذ ضربة تمكنت خلالها من تصفية عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية لمنظمة "حماس الإرهابية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "الجيش تمكن أيضا من تصفية أحمد عيوش، أحد عناصر منظومة الاستطلاعات في حماس".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
إسرائيل: تقارير تفيد بمحاولة يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة
أمس, 11:37 GMT
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала