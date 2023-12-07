https://sputnikarabic.ae/20231207/إسرائيل-تعلن-مقتل-عضوين-بارزين-في-جهاز-الاستخبارات-التابع-لـحماس-صور-1083852733.html
إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور
إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T16:13+0000
2023-12-07T16:13+0000
2023-12-07T16:13+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته قامت، قبل أيام، بتنفيذ ضربة تمكنت خلالها من تصفية عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية لمنظمة "حماس الإرهابية"، بحسب البيان.وأضاف البيان أن "الجيش تمكن أيضا من تصفية أحمد عيوش، أحد عناصر منظومة الاستطلاعات في حماس".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تقارير-تفيد-بمحاولة-يحيى-السنوار-الخروج-من-قطاع-غزة-1083802095.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لـ"حماس"... صور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عضوين بارزين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته قامت، قبل أيام، بتنفيذ ضربة تمكنت خلالها من تصفية عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية لمنظمة "حماس
الإرهابية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "الجيش تمكن أيضا من تصفية أحمد عيوش، أحد عناصر منظومة الاستطلاعات في حماس".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.