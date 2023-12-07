https://sputnikarabic.ae/20231207/إيطاليا-تنسحب-من-مبادرة-الحزام-والطريق-والصين-تعلق-1083847877.html
إيطاليا تنسحب من مبادرة "الحزام والطريق".. والصين تعلق
إيطاليا تنسحب من مبادرة "الحزام والطريق".. والصين تعلق
أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن إيطاليا ستنسحب من مبادرة "الحزام والطريق" الرائدة في الصين. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T14:27+0000
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وأخطرت إدارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني بكين، بأن بلادها ستتوقف عن المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، قبل الموعد النهائي في نهاية العام الحالي.وتعد إيطاليا هي الدولة الغربية الكبرى الوحيدة، التي وقعت على مبادرة "الحزام والطريق".وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.وفي أول تعليق رسمي على خروج إيطاليا من "الحزام والطريق"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "مبادرة "الحزام والطريق"، التي تم اقتراحها قبل عقد من الزمن، اقترحت فوائد لأكثر من 150 دولة، وأصبحت من أكثر المنفعة العامة الدولية شعبية وأكبر منصة للتعاون الدولي".وتابع وانغ مشيرا إلى أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انعقد منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين، وقد أرسل ما مجموعه 151 دولة، بما في ذلك إيطاليا، و41 منظمة دولية، ممثلين إلى هذا الحدث، الذي أسفر عن 458 نتيجة".وأضاف مؤكدا أن "نجاح المنتدى يبعث برسالة واضحة، بالسعي إلى التضامن والتعاون والانفتاح والنتائج المربحة للجانبين، ويظهر الجاذبية الهائلة والتأثير العالمي للتعاون في إطار "الحزام والطريق".يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ، قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الروسي-منتدى-الحزام-والطريق-يحقق-التعاون-والتكامل-الاقتصادي-بين-مختلف-الشركاء-1082132284.html
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الصين, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا تنسحب من مبادرة "الحزام والطريق".. والصين تعلق
أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن إيطاليا ستنسحب من مبادرة "الحزام والطريق" الرائدة في الصين.
وأخطرت إدارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني بكين، بأن بلادها ستتوقف عن المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، قبل الموعد النهائي في نهاية العام الحالي.
وتعد إيطاليا هي الدولة الغربية الكبرى الوحيدة، التي وقعت على مبادرة "الحزام والطريق".
وكان وزير الخارجية الإيطالي
، أنطونيو تاجاني، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها
"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.
وفي أول تعليق رسمي على خروج إيطاليا من "الحزام والطريق"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي
، إن "مبادرة "الحزام والطريق"، التي تم اقتراحها قبل عقد من الزمن، اقترحت فوائد لأكثر من 150 دولة، وأصبحت من أكثر المنفعة العامة الدولية شعبية وأكبر منصة للتعاون الدولي".
وتابع وانغ مشيرا إلى أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انعقد منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين، وقد أرسل ما مجموعه 151 دولة، بما في ذلك إيطاليا، و41 منظمة دولية، ممثلين إلى هذا الحدث، الذي أسفر عن 458 نتيجة".
وأضاف مؤكدا أن "نجاح المنتدى يبعث برسالة واضحة، بالسعي إلى التضامن والتعاون والانفتاح والنتائج المربحة للجانبين، ويظهر الجاذبية الهائلة والتأثير العالمي للتعاون في إطار "الحزام والطريق".
وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحاته قائلا: "تعارض الصين بشدة محاولات تشويه وتخريب التعاون في إطار "الحزام والطريق"، أو إثارة المواجهة والانقسام بين الكتلة".
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ، قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.