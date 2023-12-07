https://sputnikarabic.ae/20231207/الأمين-العالم-للـناتو-يعد-بمساعدة-دول-الحلف-في-الإنفاق-الدفاعي-بنسبة-2--1083852881.html
الأمين العام للـ"ناتو" يحث دول الحلف على الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 %
الأمين العام للـ"ناتو" يحث دول الحلف على الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 %
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على دول الحلف الإنفاق على الدفاع بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، والمتفق عليه... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T16:29+0000
2023-12-07T16:29+0000
2023-12-07T16:40+0000
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وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن: "إذا كانت هناك مشكلة في إنفاق 2% (على الإنفاق الدفاعي)، فيمكنني مساعدتك، لأننا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدينا العديد من الفرص الجيدة لهذا، على سبيل المثال، دعم أوكرانيا. لذلك، إذا كان لديك أموالا غير متوقعة، فسأستثمرها في دعم أوكرانيا".وفي قمة حلف شمال الأطلسي، التي استضافتها العاصمة اللتوانية فيلنيوس، الصيف الماضي 2023، اتفقت دول الحلف على حد أدنى للإنفاق الدفاعي لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن القليل من دول الحلف البالغ عددها 31 دولة تنفذ مثل هذا الإنفاق فعليًا.وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-الناتو-يتورط-أكثر-بالصراع-في-أوكرانيا-ومخاطر-المواجهة-تزداد-1083799151.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, لوكسمبورغ
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, لوكسمبورغ
الأمين العام للـ"ناتو" يحث دول الحلف على الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 %
16:29 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 16:40 GMT 07.12.2023)
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على دول الحلف الإنفاق على الدفاع بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، والمتفق عليه في قمة فيلنيوس.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن: "إذا كانت هناك مشكلة في إنفاق 2% (على الإنفاق الدفاعي)، فيمكنني مساعدتك، لأننا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدينا العديد من الفرص الجيدة لهذا، على سبيل المثال، دعم أوكرانيا. لذلك، إذا كان لديك أموالا غير متوقعة، فسأستثمرها في دعم أوكرانيا".
وفي قمة حلف شمال الأطلسي، التي استضافتها العاصمة اللتوانية فيلنيوس، الصيف الماضي 2023، اتفقت دول الحلف على حد أدنى للإنفاق الدفاعي لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن القليل من دول الحلف البالغ عددها 31 دولة تنفذ مثل هذا الإنفاق فعليًا.
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.