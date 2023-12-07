https://sputnikarabic.ae/20231207/الأونروا-قطاع-غزة-يشهد-أكبر-نزوح-للشعب-الفلسطيني-منذ-عام-1948-1083834145.html

"الأونروا": قطاع غزة يشهد أكبر نزوح للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

"الأونروا": قطاع غزة يشهد أكبر نزوح للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن استئناف العملية العسكرية الإسرائيلة وتوسعها أكثر في جنوب قطاع غزة يكرر... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال لازاريني في بيان: "وكالة الأونروا تستضيف حاليا أكثر من 1.2 مليون شخص في الملاجئ، بما في ذلك في الجنوب، وعدد المدنيين الذين يقتلون يتزايد بسرعة".وأشار لازاريني إلى أن "القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية لا يزال مستمرا في أعقاب أمر إخلاء آخر لنقل الناس من خان يونس إلى رفح... واضطر ما لا يقل عن 60 ألف شخص إضافي إلى الانتقال إلى ملاجئ الأونروا المكتظة بالفعل... وقد نزح كثيرون بالفعل أكثر من مرة هربا من الحرب في أجزاء أخرى من غزة".ووفقا له، فإن إمكانية الوصول إلى المياه محدودة، "حيث منعت العملية الإسرائيلية الوصول إلى أكبر محطة لتحلية المياه في غزة والتي كانت توفر في السابق مياه الشرب لما مجموعه 350 ألف شخص. وقد يتوقف عن العمل أكبر مستشفى في جنوب غزة، الذي يضم أكثر من ألف مريض مُقيم ويأوي 17 ألف نازح بسبب نقص الإمدادات وعدم كفاية العاملين".وشدد المفوض العام على أن "الادعاءات بأن الأمم المتحدة لديها آلاف الخيام وأنها تخطط لفتح مخيمات جديدة للاجئين في رفح ادعاءات باطلة".ودعا لازاريني إسرائيل إلى "إعادة فتح معبر كرم أبو سالم والمعابر الأخرى وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون قيد أو شرط ودون انقطاع وبشكل مُجدٍ، فإن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-جهود-الوساطة-للتهدئة-وتبادل-الأسرى-في-غزة-لم-تتوقف-1083833482.html

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