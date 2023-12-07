https://sputnikarabic.ae/20231207/الإمارات-تقدم-مشروع-قرار-إلى-مجلس-الأمن-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083834336.html

الإمارات تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الإمارات تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، "تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لدواع إنسانية". 07.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن ذلك يأتي "استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالته"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجّه رسالة غير مسبوقة (لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، ومن أن النظام العام في القطاع يوشك على أن ينهار بالكامل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-قادة-العالم-بدعم-مبادرة-غوتيريش-لاتخاذ-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083833242.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي