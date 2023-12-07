https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مبنى-بلدية-جباليا-بقطاع-غزة-فيديو-1083852519.html

الجيش الإسرائيلي يدمر مبنى بلدية جباليا بقطاع غزة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يدمر مبنى بلدية جباليا بقطاع غزة.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بقيام سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتدمير مبنى بلدية جباليا بقطاع غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T16:09+0000

2023-12-07T16:09+0000

2023-12-07T16:09+0000

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ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، لقطات فيديو لتفجير هائل داخل قطاع غزة، أوضحت أنه يعود لبلدية مدينة جباليا شمال قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 17177 قتيلًا، منذ بدء التصعيد في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما ارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "350 شهيدا و900 إصابة وصلت إلى مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء إلى 17177 وعدد المصابين إلى 46000 منذ بدء العدوان على غزة".وأكد القدرة أن "ما خرج من معبر رفح الحدودي مع مصر، بغرض العلاج في الخارج أقل من 1%، من إجمالي المصابين جراء القصف الإسرائيلي على غزة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 من الكوادر الصحية، على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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https://sputnikarabic.ae/20231207/لابيد-تعليقا-على-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-بالعمى-تضخ-المليارات-لمكاتب-غير-ضرورية-للسياسيين-الفاسدين-1083851066.html

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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس