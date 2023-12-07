https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-آخر-شمالي-غزة--1083838567.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الذين أعلن عنهم اليوم الخميس إلى 3 جنود. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T12:32+0000
2023-12-07T12:32+0000
2023-12-07T12:32+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الخميس، أن الرقيب أول احتياط، ميؤور غيرشوني (24 عاما) قائد بالكتيبة 8173، في لواء "عتصيوني" بالجيش الإسرائيلي، قتل أمس الأربعاء، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.ومع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل غيرشوني خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش يرتفع إلى 414 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الماضي، منهم 90 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-23-آلية-عسكرية-إسرائيلية-في-غزة-خلال-اليوم-الماضي-1083825608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الذين أعلن عنهم اليوم الخميس إلى 3 جنود.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الخميس، أن الرقيب أول احتياط، ميؤور غيرشوني (24 عاما) قائد بالكتيبة 8173، في لواء "عتصيوني" بالجيش الإسرائيلي، قتل أمس الأربعاء، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.
ومع إعلان الجيش الإسرائيلي
مقتل غيرشوني خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش يرتفع إلى 414 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الماضي، منهم 90 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.