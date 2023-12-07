https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الروسية-تستبعد-توقف-المواجهات-بين-إسرائيل-وحماس-قريبا-1083830207.html
الخارجية الروسية تستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل و"حماس" قريبا
الخارجية الروسية تستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل و"حماس" قريبا
أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال حديثها عن خطط الولايات المتحدة لإنتاج قذائف في أوكرانيا، إلى أنها قد تكون محاولة لموازنة الفشل... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T07:58+0000
2023-12-07T07:58+0000
2023-12-07T07:58+0000
روسيا
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
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وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية: "لقد طُلب مني التعليق هذا الصباح، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا، وبالتالي تطوير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وما إلى ذلك. حسنًا، من الواضح أن هذه محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ".وأعلنت زاخاروفا أنه "لا يوجد أمل في أن تنتهي المواجهة المباشرة بين حماس وإسرائيل قريبًا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، التي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231207/إيران-تحذر-إسرائيل-من-أيام-مقبلة-رهيبة-جدا-1083828332.html
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روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
الخارجية الروسية تستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل و"حماس" قريبا
أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال حديثها عن خطط الولايات المتحدة لإنتاج قذائف في أوكرانيا، إلى أنها قد تكون محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ الذي لم يدعم مشروع القانون لمساعدة كييف.
وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية: "لقد طُلب مني التعليق هذا الصباح، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا، وبالتالي تطوير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وما إلى ذلك. حسنًا، من الواضح أن هذه محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ".
وأعلنت زاخاروفا أنه "لا يوجد أمل في أن تنتهي المواجهة المباشرة بين حماس وإسرائيل قريبًا".
وبينت زاخاروفا، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "كانت هناك حروب، كانت هناك هجمات إرهابية، كل شيء كان هناك [في الشرق الأوسط]، لكن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وما زال مستمرا منذ شهرين... للأسف لا أمل في أن يحدث هذا (انتهاء المواجهة) قريبًا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، التي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.