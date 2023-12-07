https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الروسية-تستبعد-توقف-المواجهات-بين-إسرائيل-وحماس-قريبا-1083830207.html

الخارجية الروسية تستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل و"حماس" قريبا

الخارجية الروسية تستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل و"حماس" قريبا

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال حديثها عن خطط الولايات المتحدة لإنتاج قذائف في أوكرانيا، إلى أنها قد تكون محاولة لموازنة الفشل... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T07:58+0000

2023-12-07T07:58+0000

2023-12-07T07:58+0000

روسيا

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية: "لقد طُلب مني التعليق هذا الصباح، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا، وبالتالي تطوير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وما إلى ذلك. حسنًا، من الواضح أن هذه محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ".وأعلنت زاخاروفا أنه "لا يوجد أمل في أن تنتهي المواجهة المباشرة بين حماس وإسرائيل قريبًا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، التي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231207/إيران-تحذر-إسرائيل-من-أيام-مقبلة-رهيبة-جدا-1083828332.html

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روسيا, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة