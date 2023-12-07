https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الروسية-على-أمريكا-ألا-تختبر-بأس-موسكو-في-التجارب-النووية-والرد-بالمثل-1083836358.html
الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"
الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"
بيّن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن "تختبر قوة" روسيا في موضوع التجارب النووية؛ فإذا استأنفتها... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T11:29+0000
2023-12-07T11:29+0000
2023-12-07T11:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438098_0:131:1178:793_1920x0_80_0_0_2bb75c12278fbc83da2de8162c41105f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية، فإنها سوف تتلقى نفس الرد من جانبنا".وتابع : "لقد قالوا في الآونة الأخيرة مرارًا إنه ليس لديهم مثل هذه النوايا، بل إنهم على استعداد لإظهار نوع من الشفافية فيما يتعلق بمواقع الاختبار الخاصة بهم، نحن نعلم أنه لا توجد نوايا اليوم - ولكن قد تظهر غدًا".وبحسب ريابكوف، "إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنه ينبغي عليهم أيضًا اختبار قوتنا في هذا الاتجاه، فإنهم مخطئون".وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب.
https://sputnikarabic.ae/20230816/واشنطن-تقيم-قدرتها-على-مواجهة-التحديات-بعد-انتهاء-موعد-نيو-ستارت-في-2026--1080149352.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438098_0:0:1092:819_1920x0_80_0_0_bb0df763dfca9790e8a832c8f39c1e69.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"
بيّن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن "تختبر قوة" روسيا في موضوع التجارب النووية؛ فإذا استأنفتها الولايات المتحدة فإن موسكو سترد بطريقة مماثلة، ولهذا السبب يجب أن تكون على استعداد لأي تطور للأحداث.
موسكو - سبوتنيك. وصرح ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية، فإنها سوف تتلقى نفس الرد من جانبنا".
وتابع : "لقد قالوا في الآونة الأخيرة مرارًا إنه ليس لديهم مثل هذه النوايا، بل إنهم على استعداد لإظهار نوع من الشفافية فيما يتعلق بمواقع الاختبار الخاصة بهم، نحن نعلم أنه لا توجد نوايا اليوم - ولكن قد تظهر غدًا".
لذلك، نحن لا نحكم بالأقوال، بل بالأفعال، ويجب علينا أن نكون مستعدين في أي وقت. وسأضيف - في الاستعداد القتالي، إذا لزم الأمر، بالمعنى الحرفي للكلمة. وهذا ينطبق أيضًا على موضوع استئناف التجارب النووية.
وبحسب ريابكوف، "إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنه ينبغي عليهم أيضًا اختبار قوتنا في هذا الاتجاه، فإنهم مخطئون".
وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
في عام 1996. ومع ذلك، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب.