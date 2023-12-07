عربي
https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الروسية-على-أمريكا-ألا-تختبر-بأس-موسكو-في-التجارب-النووية-والرد-بالمثل-1083836358.html
الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"
الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"
بيّن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن "تختبر قوة" روسيا في موضوع التجارب النووية؛ فإذا استأنفتها... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T11:29+0000
2023-12-07T11:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438098_0:131:1178:793_1920x0_80_0_0_2bb75c12278fbc83da2de8162c41105f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية، فإنها سوف تتلقى نفس الرد من جانبنا".وتابع : "لقد قالوا في الآونة الأخيرة مرارًا إنه ليس لديهم مثل هذه النوايا، بل إنهم على استعداد لإظهار نوع من الشفافية فيما يتعلق بمواقع الاختبار الخاصة بهم، نحن نعلم أنه لا توجد نوايا اليوم - ولكن قد تظهر غدًا".وبحسب ريابكوف، "إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنه ينبغي عليهم أيضًا اختبار قوتنا في هذا الاتجاه، فإنهم مخطئون".وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب.
https://sputnikarabic.ae/20230816/واشنطن-تقيم-قدرتها-على-مواجهة-التحديات-بعد-انتهاء-موعد-نيو-ستارت-في-2026--1080149352.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438098_0:0:1092:819_1920x0_80_0_0_bb0df763dfca9790e8a832c8f39c1e69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري

الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"

11:29 GMT 07.12.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بيّن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن "تختبر قوة" روسيا في موضوع التجارب النووية؛ فإذا استأنفتها الولايات المتحدة فإن موسكو سترد بطريقة مماثلة، ولهذا السبب يجب أن تكون على استعداد لأي تطور للأحداث.
موسكو - سبوتنيك. وصرح ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية، فإنها سوف تتلقى نفس الرد من جانبنا".
وتابع : "لقد قالوا في الآونة الأخيرة مرارًا إنه ليس لديهم مثل هذه النوايا، بل إنهم على استعداد لإظهار نوع من الشفافية فيما يتعلق بمواقع الاختبار الخاصة بهم، نحن نعلم أنه لا توجد نوايا اليوم - ولكن قد تظهر غدًا".
لذلك، نحن لا نحكم بالأقوال، بل بالأفعال، ويجب علينا أن نكون مستعدين في أي وقت. وسأضيف - في الاستعداد القتالي، إذا لزم الأمر، بالمعنى الحرفي للكلمة. وهذا ينطبق أيضًا على موضوع استئناف التجارب النووية.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
واشنطن تقيم قدرتها على مواجهة التحديات بعد انتهاء موعد "نيو ستارت" في 2026
16 أغسطس, 19:31 GMT
وبحسب ريابكوف، "إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنه ينبغي عليهم أيضًا اختبار قوتنا في هذا الاتجاه، فإنهم مخطئون".
وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала