https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-الروسية-على-أمريكا-ألا-تختبر-بأس-موسكو-في-التجارب-النووية-والرد-بالمثل-1083836358.html

الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"

الخارجية الروسية: على أمريكا "ألا تختبر بأس موسكو" في التجارب النووية و"الرد بالمثل"

بيّن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن "تختبر قوة" روسيا في موضوع التجارب النووية؛ فإذا استأنفتها... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T11:29+0000

2023-12-07T11:29+0000

2023-12-07T11:29+0000

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موسكو - سبوتنيك. وصرح ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية، فإنها سوف تتلقى نفس الرد من جانبنا".وتابع : "لقد قالوا في الآونة الأخيرة مرارًا إنه ليس لديهم مثل هذه النوايا، بل إنهم على استعداد لإظهار نوع من الشفافية فيما يتعلق بمواقع الاختبار الخاصة بهم، نحن نعلم أنه لا توجد نوايا اليوم - ولكن قد تظهر غدًا".وبحسب ريابكوف، "إذا كان الأمريكيون يعتقدون أنه ينبغي عليهم أيضًا اختبار قوتنا في هذا الاتجاه، فإنهم مخطئون".وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب.

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