https://sputnikarabic.ae/20231207/السفارة-الروسية-في-لندن-دون-أدلة-لا-ينبغي-الوثوق-بالاتهامات-الموجهة-إلى-موسكو-1083851882.html

السفارة الروسية في لندن: دون أدلة لا ينبغي الوثوق بالاتهامات الموجهة إلى موسكو

السفارة الروسية في لندن: دون أدلة لا ينبغي الوثوق بالاتهامات الموجهة إلى موسكو

أعلنت السفارة الروسية في لندن، اليوم الخميس، في تعليق على الاتهامات الأخيرة الموجهة لموسكو بشأن التدخل المزعوم في الشؤون البريطانية، أنه في غياب أدلة ملموسة،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T15:56+0000

2023-12-07T15:56+0000

2023-12-07T15:56+0000

العالم

روسيا

بريطانيا

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وجاء في تعليق السفارة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ردًا على ذلك (الاتهامات)، ذكرنا أنه في غياب أدلة ملموسة، ليس لدينا أدنى سبب للوثوق في هذه الادعاءات، وذكّرنا أنه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عرضت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أنه على لندن إقامة حوار مهني بخصوص الحوادث المثيرة للقلق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع ذلك، رفض الجانب البريطاني مقترحاتنا في كل مرة".وزعمت لندن بأن أجهزة الاستخبارات الروسية، قامت بمحاولات متكررة لشن هجمات إلكترونية، استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى وشركات مهمة من أجل الحصول على معلومات واستخدامها "للتدخل في السياسة والعمليات الديمقراطية في بريطانيا"، وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، فإن "بعض الهجمات أدت إلى تسريب وثائق، لكن محاولات التدخل لم تكن ناجحة".علاوة على ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على اثنين من الروس يُزعم أنهما مرتبطان بمجموعة "كاليستو"، المسؤولة عن تنفيذ هجمات إلكترونية، وتم إدراج أحدهم على قائمة العقوبات باعتباره ضابط مخابرات في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه "تم استدعاء السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية".ونقلت تلك الوسائل عن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا، ليو دوشيرتي، قوله إن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عرض للخطر المحادثات الخاصة لكبار السياسيين وموظفي الخدمة المدنية في بريطانيا"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20231207/الخارجية-البريطانية-تستدعي-السفير-الروسي-بلندن-على-خلفية-مزاعم-بالتدخل-في-شؤونها-الداخلية---1083848924.html

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