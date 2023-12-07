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https://sputnikarabic.ae/20231207/الطائرة-الروسية-المسيرة-تيرميت-1083835656.html
الطائرة الروسية المسيرة "تيرميت"
الطائرة الروسية المسيرة "تيرميت"
الطائرة الروسية المسيرة تيرميت
2023-12-07T11:55+0000
2023-12-07T11:56+0000
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وكان رئيس مكتب التصميم في شركة "ستريلا"، بوريس ترونوف، قد أفاد سابقًا في حديثة مع وكالة "آر تي" الناطقة باللغة الروسية، أن المشغل فقط "يلتقط" الهدف ويضعه تحت التتبع، ثم تعمل الطائرة المسيرة بشكل مستقل.ولأول مرة تم تقديم الطائرة المسيرة "تيرميت" المزودة بصاروخ "إس-8إل" في منتدى "آرميا 2021"، كما تم توقيع العقد الحكومي لتسليم القوات المسلحة الروسية الطائرات المسيرة من طرز "بلاتفورما" و"تيرميت"، وذلك في إطار المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا 2021". ويتم تطوير هذه المسيرات في شركة "ستريلا" الروسية.تعرف على الخصائص الفنية للطائرة الروسية المسيرة "تيرميت" في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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تيرميت، درون، مسيرة، الطائرة المسيرة
تيرميت، درون، مسيرة، الطائرة المسيرة

الطائرة الروسية المسيرة "تيرميت"

11:55 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.12.2023)
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أعلنت شركة "ستريلا" الروسية، المصنعة للطائرة المسيرة المخصصة للاستطلاع والهجوم "تيرميت"، أنه سيتم تجهيز المسيرة بخوارزميات برمجية مع عناصر الذكاء الاصطناعي، بحيث ستسمح الشبكة العصبية للطائرة المسيرة بالمشاركة في "الصيد الحر" أثناء سير العمليات القتالية.
وكان رئيس مكتب التصميم في شركة "ستريلا"، بوريس ترونوف، قد أفاد سابقًا في حديثة مع وكالة "آر تي" الناطقة باللغة الروسية، أن المشغل فقط "يلتقط" الهدف ويضعه تحت التتبع، ثم تعمل الطائرة المسيرة بشكل مستقل.

وأوضح، قائلًا: "يتم تنشيط خوارزميات الذكاء الاصطناعي المضمنة في منطق نظام التحكم في الأسلحة، ولكن في الوقت ذاته، يتم اتخاذ القرار النهائي لإطلاق الصاروخ من قبل المشغل، وبفضل صاروخ "إس-8إل" القابل للتعديل يمكن للطائرة المسيرة تدمير الأهداف الأرضية الفردية والجماعية، المتحركة والثابتة".

ولأول مرة تم تقديم الطائرة المسيرة "تيرميت" المزودة بصاروخ "إس-8إل" في منتدى "آرميا 2021"، كما تم توقيع العقد الحكومي لتسليم القوات المسلحة الروسية الطائرات المسيرة من طرز "بلاتفورما" و"تيرميت"، وذلك في إطار المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا 2021". ويتم تطوير هذه المسيرات في شركة "ستريلا" الروسية.
تنتمي صواريخ "إس-8إل" عيار 80 ملم إلى فئة الصواريخ الموجهة بالليزر، وهي مصممة لتدمير الآليات المدرعة وبعض أنواع التحصينات الهندسية.
ومن مميزات "تيرميت" إمكانية الانتشار خارج المطارات، والتشغيل من مواقع غير معدة فنيًا.
تعرف على الخصائص الفنية للطائرة الروسية المسيرة "تيرميت" في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
الطائرة الروسية المسيرة تيرميت - سبوتنيك عربي
الطائرة الروسية المسيرة تيرميت - سبوتنيك عربي
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