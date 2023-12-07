https://sputnikarabic.ae/20231207/العراق-يفكك-أخطر-شبكة-مخدرات-في-بغداد-من-بين-أفرادها-نساء-وموظفون-حكوميون-1083844394.html
العراق يفكك "أخطر" شبكة مخدرات في بغداد... من بين أفرادها نساء وموظفون حكوميون
العراق يفكك "أخطر" شبكة مخدرات في بغداد... من بين أفرادها نساء وموظفون حكوميون
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، الإطاحة بأخطر عصابة للمخدرات في العاصمة العراقية بغداد. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:53+0000
2023-12-07T13:53+0000
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وقال الجهاز، في بيان له، إنه "تم تفكيك شبكة عالية الخطورة، امتهنت المتاجرة بالمخدرات في جانبي الكرخ والرصافة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت إلى أن "عمليات التوزيع والنقل تتم عبر عدد من المحافظات، قبل أن تصل إلى العاصمة بغداد".وأفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، أن "أخطر شبكة مخدرات في بغداد، تتكون من 11 شخصا، من ضمنهم نساء، ويديرها تجار رئيسيون، وبعض أفرادها منتسبين في دوائر حكومية".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من تهديد المخدرات لكيان الدولة، فيما اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، فصائل مسلحة بالاتجار بها.وجاءت تصريحات الشمري والبارزاني، خلال مؤتمر "مكافحة المخدرات في العراق"، الذي نظمه مكتب "التوصيات الدولية"، بمشاركة مسؤولين من بغداد وأربيل وممثلين دوليين.وطالب الشمري، خلال المؤتمر، بالتعاون والدعم الدوليين فيما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230714/بحوزتهم-مليوني-حبة-مخدرة-العراق-يطيح-بـأخطر-شبكة-دولية-لتهريب-وتجارة-المخدرات-1079059835.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق يفكك "أخطر" شبكة مخدرات في بغداد... من بين أفرادها نساء وموظفون حكوميون
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، الإطاحة بأخطر عصابة للمخدرات في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الجهاز، في بيان له، إنه "تم تفكيك شبكة عالية الخطورة، امتهنت المتاجرة بالمخدرات في جانبي الكرخ والرصافة"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
ولفت إلى أن "عمليات التوزيع والنقل تتم عبر عدد من المحافظات، قبل أن تصل إلى العاصمة بغداد".
وأفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، أن "أخطر شبكة مخدرات في بغداد، تتكون من 11 شخصا، من ضمنهم نساء، ويديرها تجار رئيسيون، وبعض أفرادها منتسبين في دوائر حكومية".
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من تهديد المخدرات لكيان الدولة، فيما اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، فصائل مسلحة بالاتجار بها.
وجاءت تصريحات الشمري والبارزاني، خلال مؤتمر "مكافحة المخدرات في العراق"، الذي نظمه مكتب "التوصيات الدولية"، بمشاركة مسؤولين من بغداد وأربيل وممثلين دوليين.
وطالب الشمري، خلال المؤتمر، بالتعاون والدعم الدوليين فيما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان
العراق.