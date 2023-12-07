https://sputnikarabic.ae/20231207/القدرات-القتالية-لراجمة-الصواريخ-المصرية-رعد---200-1083845882.html
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"
تمثل راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك"، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023"، في يومه الثالث. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:59+0000
2023-12-07T13:59+0000
2023-12-07T13:59+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083845580_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_931f5de6a1eebec0547f219bd1f1002b.png
وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083845580_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_a3948ef89c08741d1617f2ce2f10f448.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"
تمثل راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك"، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.
وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.