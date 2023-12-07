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https://sputnikarabic.ae/20231207/القدرات-القتالية-لراجمة-الصواريخ-المصرية-رعد---200-1083845882.html
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"
تمثل راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك"، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023"، في يومه الثالث. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:59+0000
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وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.
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انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика

القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"

13:59 GMT 07.12.2023
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تمثل راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك"، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.
وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.
القدرات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية رعد - 200 - سبوتنيك عربي
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