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https://sputnikarabic.ae/20231207/القلب-النووي-لكاسحات-الجليد-الروسية-ريتم-200-1083794148.html
"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"
"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"
"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"
2023-12-07T07:00+0000
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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحت الشركة في بيان: "في موقع إنتاج قسم "روساتوم" لبناء الآلات في بودولسك، تم الانتهاء من تصنيع الهيكل الثاني للمفاعل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا"، وهذا آخر مفاعل يصنعه المصنع بموجب العقد الحالي لتوريد منظومات الطاقة الخاصة بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد. وبذلك، أصبحت شركات القسم في الواقع "حزاما ناقلا" لإنتاج مفاعلات السفن الخاصة بالجيل الجديد من كاسحات الجليد الروسية".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من تصنيع وتجهيز ""لقراءة المزيد من التفاصيل - "روساتوم" تنهي تصنيع مفاعلات كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا"شاهد أيضا - أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي
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مفاعل نووي، كاسحات الجليد الروسية، ريتم-200
مفاعل نووي، كاسحات الجليد الروسية، ريتم-200

"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"

07:00 GMT 07.12.2023
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أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية الانتهاء من تصنيع هيكل المفاعل النووي الثاني لكاسحة الجليد النووية الروسية المستقبلية "تشوكوتكا"، لتكمل بنجاح إنتاج هذه المعدات لسلسلة من الجيل الجديد من السفن المحلية التي تعمل بالطاقة النووية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحت الشركة في بيان: "في موقع إنتاج قسم "روساتوم" لبناء الآلات في بودولسك، تم الانتهاء من تصنيع الهيكل الثاني للمفاعل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا"، وهذا آخر مفاعل يصنعه المصنع بموجب العقد الحالي لتوريد منظومات الطاقة الخاصة بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد. وبذلك، أصبحت شركات القسم في الواقع "حزاما ناقلا" لإنتاج مفاعلات السفن الخاصة بالجيل الجديد من كاسحات الجليد الروسية".

وأكدت الشركة أنه "لم يسبق لأحد في العالم أن فعل مثل ذلك حتى الآن"، مشيرة إلى أنه بعد التحضير لعملية النقل، سيتم إرسال سفينة المفاعل إلى مصنع البلطيق في سانت بطرسبورغ.

وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من تصنيع وتجهيز ""
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

المفاعل النووي المكتمل &quot;ريتم-200&quot; لكاسحة الجليد &quot;تشوكوتكا&quot; في محطة &quot;زيو-بودولسك&quot; لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية &quot;روساتوم&quot;، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexander Nemenovعمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع "زيو- بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، 5 ديسمبر 2023.
عمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي ريتم-200، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع زيو- بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، 5 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
عمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع "زيو- بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، 5 ديسمبر 2023.
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

المفاعل النووي المكتمل &quot;ريتم-200&quot; لكاسحة الجليد &quot;تشوكوتكا&quot; في محطة &quot;زيو-بودولسك&quot; لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية &quot;روساتوم&quot;، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

المفاعل النووي المكتمل &quot;ريتم-200&quot; لكاسحة الجليد &quot;تشوكوتكا&quot; في محطة &quot;زيو-بودولسك&quot; لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية &quot;روساتوم&quot;، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

المفاعل النووي المكتمل &quot;ريتم-200&quot; لكاسحة الجليد &quot;تشوكوتكا&quot; في محطة &quot;زيو-بودولسك&quot; لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية &quot;روساتوم&quot;، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

المفاعل النووي المكتمل &quot;ريتم-200&quot; لكاسحة الجليد &quot;تشوكوتكا&quot; في محطة &quot;زيو-بودولسك&quot; لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية &quot;روساتوم&quot;، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexander Nemenovعامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو 5 ديسمبر 2023.
عامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي ريتم-200، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو 5 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
عامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد، في مصنع "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو 5 ديسمبر 2023.
لقراءة المزيد من التفاصيل - "روساتوم" تنهي تصنيع مفاعلات كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا"
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