https://sputnikarabic.ae/20231207/القلب-النووي-لكاسحات-الجليد-الروسية-ريتم-200-1083794148.html

"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"

"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"

"القلب النووي" لكاسحات الجليد الروسية "ريتم-200"

2023-12-07T07:00+0000

2023-12-07T07:00+0000

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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحت الشركة في بيان: "في موقع إنتاج قسم "روساتوم" لبناء الآلات في بودولسك، تم الانتهاء من تصنيع الهيكل الثاني للمفاعل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا"، وهذا آخر مفاعل يصنعه المصنع بموجب العقد الحالي لتوريد منظومات الطاقة الخاصة بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد. وبذلك، أصبحت شركات القسم في الواقع "حزاما ناقلا" لإنتاج مفاعلات السفن الخاصة بالجيل الجديد من كاسحات الجليد الروسية".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من تصنيع وتجهيز ""لقراءة المزيد من التفاصيل - "روساتوم" تنهي تصنيع مفاعلات كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا"شاهد أيضا - أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي

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مفاعل نووي، كاسحات الجليد الروسية، ريتم-200